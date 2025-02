Мъск размаха моторна резачка на събитие във Вашингтон

М илиардерът Илон Мъск се появи на консервативно събиране край Вашингтон, размахвайки във въздуха моторна резачка, демонстрирайки готовност за одит на Федералния резерв и обвинявайки демократите в "измяна", предаде Асошийтед прес.

Мъск, главният изпълнителен директор на "Тесла", който се превърна в може би най-влиятелния съветник на президента Доналд Тръмп разказа за кръстоносния си поход за намаляване на държавните разходи и съкращаване на държавната администрация чрез действията на Министерството на правителствената ефективност. Той направи това вчера, в рамките на свое участие в Конференция за консервативно действие.

При излизането си на сцената той за пръв път досега беше представен като говорител на това министерство, което предизвика бурни одобрителни възгласи сред активистите, събрали се на Конференцията. Преди появата си той се срещна с аржентинския президент Хавиер Милей, който често е хвален от Мъск.

След като Мъск се появи на сцената с характерната си черна шапка с надпис "Да направим Америка отново велика", той заяви, че Милей има подарък за него. След това аржентинският лидер се качи на сцената с червена моторна резачка и я подаде на Мъск. На нея беше гравиран лозунгът на Милей: Viva la libertad, carajo, което на испански означава "Да живее свободата, по дяволите".

„Това е моторната резачка за бюрокрацията“, каза той.

BREAKING: Elon Musk, who is wearing sunglasses indoors, wields a chainsaw to celebrate the tens of thousands of federal employees he’s fired indiscriminately and without explanation. pic.twitter.com/VMsW1MDmzh