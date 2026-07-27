Любопитно

Откритие в Китай пренаписва историята: Какво ДНК носят съвременните хора

Ново проучване показва, че различните древни човешки видове не само са съществували съвместно, но и са се кръстосвали активно

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юли 2026, 06:43
Откритие в Китай пренаписва историята: Какво ДНК носят съвременните хора
Източник: Thinkstock/Guliver

Д ългогодишното схващане за човешката еволюция като разклонено дърво може да се окаже погрешно. Ново проучване показва, че различните древни човешки видове не само са съществували съвместно, но и са се кръстосвали активно, според изследване, публикувано в списание Nature.

Древните протеини разкриват това, което ДНК вече не може

Тъй като ДНК във фосилни останки, по-стари от около 100 000 години, обикновено е твърде разградена за анализ, изследователите са се обърнали към техника, известна като палеопротеомика.

Палеопротеомиката е клон на молекулярната биология и палеонтологията, който проучва древни протеини, запазени във фосили, кости, зъби или фрагменти от черепи. Тъй като протеините оцеляват много по-дълго от ДНК, те могат да помогнат на учените да възстановят еволюцията, диетата и заболяванията на изчезнали организми.

Изследователите са извлекли древни протеини от емайла на шест зъба от Homo erectus, намерени в три археологически обекта в Китай: Чоукоудиен (където са открити известните фосили на „Пекинския човек“), Хесиан и Сунджиадун. Образците са на възраст приблизително 400 000 години.

Екипът обяснява, че зъбният емайл е най-твърдата тъкан в човешкото тяло, което позволява на протеините да оцелеят много по-дълго от генетичния материал.

Изследването установи, че:

  • Всичките шест проби съдържат уникална аминокиселинна вариация, потвърждаваща, че принадлежат към източноазиатска популация на Homo erectus.
  • Втора протеинова вариация се споделя както от Homo erectus, така и от Денисовия човек (архаичната група хора).
  • Същият протеинов маркер все още се открива в съвременните популации, появявайки се при до 21% от хората във Филипините и при около 1% от хората в Индия.

Как е предадено това генетично наследство?

Най-вероятният сценарий включва постепенен процес, известен като интрогресия – трансфер на генетичен материал от един вид към друг чрез кръстосване.

Според изследователите, източноазиатските популации на Homo erectus са предали този генетичен вариант на Денисовия човек по време на многократни епизоди на кръстосване. По-късно Денисовите хора са го предали на предците на днешните хора, живеещи в Югоизточна Азия и Океания.

Това разкритие показва, че Homo erectus не е бил еволюционна задънена улица. Вместо това, малки молекулярни следи директно свързват фосилните зъби на Пекинския човек с ДНК-то на днес живеещите хора.

Какво означава това за човешката еволюция

Изследователите твърдят, че кръстосването между древните човешки видове е било правило, а не изключение. Днес хората, живеещи извън Африка, носят около 2% неандерталска ДНК, докато папуасите и коренните австралийци притежават допълнително от 2% до 5% произход от Денисовия човек.

В резултат на това много учени се отдалечават от описанието на човешката еволюция като разклонено „дърво“. Вместо това те смятат, че тя се представя по-точно като река с много ръкави – постоянно разделящи се, съединяващи се отново и разменящи генетичен материал по пътя си.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
човешка еволюция палеопротеомика кръстосване на видове древни протеини Homo erectus Денисов човек интрогресия генетично наследство зъбен емайл Пекинският човек
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели

Украйна разширява обхвата на ударите си в Русия: Зеленски одобри нов списък с цели

На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

На 27 юли: Почитаме св. Климент Охридски, св. Пантелеймон и св. Седмочисленици

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

carmarket.bg
„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП
Ексклузивно

„Между истината и спекулациите има голяма разлика“: Демерджиев отвърна на ДПС след ревизията на НАП

Преди 1 ден
Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот
Ексклузивно

Учените изчислиха максималния лимит на човешкия живот

Преди 1 ден
Надпреварата за
Ексклузивно

Надпреварата за "Дондуков" 2: Кои имена на кандидати за президент вече са известни

Преди 1 ден
Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна
Ексклузивно

Зеленски: Русия иска 30 000 войници от Северна Корея, за да се сражават срещу Украйна

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пилатес, тенис и супа от водорасли: Тайната зад перфектната фигура на Амал Клуни

Пилатес, тенис и супа от водорасли: Тайната зад перфектната фигура на Амал Клуни

Любопитно Преди 48 минути

Правозащитничката, майка и модна икона Амал Клуни впечатлява със зашеметяваща фигура на 48 години. Нейната тренировъчна рутина разчита на активен спорт, тежести и балансирано хранене, приготвено от личен готвач. Ето как поддържа формата си

Какво представлява феритинът и защо е толкова важен за жените?

Какво представлява феритинът и защо е толкова важен за жените?

Любопитно Преди 53 минути

Проучвания показват, че около една трета от жените в репродуктивна възраст имат недостиг на феритин, жизненоважен, но често пренебрегван белтък за женското здраве и общото благосъстояние

Одри Хепбърн

„Заслужила съм всяка бръчка“: Как се е хранила Одри Хепбърн и каква е била тайната на нейната фигура

Любопитно Преди 9 часа

Синът на легендарната актриса Одри Хепбърн опроверга дългогодишните слухове, че тя е имала хранително разстройство. В нова биографична книга той разкрива строгия ѝ, но балансиран дневен режим и категоричния ѝ отказ от пластични операции

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Любопитно Преди 9 часа

Британско семейство остана шокирано, след като отвори ръждясала кутия от боя, оставена в мазето на 120-годишната им къща. Вътре двойката откри скрити банкноти от 70-те години на миналия век на стойност над 1000 паунда

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

България Преди 9 часа

Други шестима души са ранени, сред които четирима възрастни и две деца

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Свят Преди 10 часа

Мерките идват след студентски протести и оставката на министъра на образованието

Абдул Балут

Застреляха атентатора от гей парада в Берлин след полицейска операция

Свят Преди 10 часа

Германските специални части (SEK) ликвидираха 21-годишния Абдул Балут — заподозрян за терористичната атака с бус и хладно оръжие по време на прайд събитие в Берлин. При нападението загина един човек, а най-малко 29 бяха ранени

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Свят Преди 11 часа

Злополуката е станала, след като групата от седем души е тръгнала към най-високия връх в Европа, намиращ се в Кавказ

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Свят Преди 11 часа

Брутално престъпление потресе Колумбия. 21-годишната Мария Камила Потоси бе намерена убита в осмия месец от бременността си, а нероденото ѝ бебе бе изтръгнато и отвлечено. Полицията обяви голяма награда за информация за извършителите

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон

Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

Любопитно Преди 12 часа

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон сключиха брак на романтична церемония в Сън Вали, Айдахо. Сватбата се проведе в семейното имение на младоженеца, а сред специалните гости бе и холивудската звезда Джулия Робъртс

Асен Симеонов

„Арогантен, брутален и агресивен“: Бившият шеф на отдел „Издирване“ за заловения пастрок на Наталия

България Преди 12 часа

Бившият шеф на отдел „Издирване“ Красимир Занев анализира профила на Асен Симеонов и направи паралели с емблематични случаи от миналото

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

България Преди 13 часа

Бившият и.д. главен секретар на МВР посочи липсата на институционална подкрепа и несъгласието с нови назначения като причини за напускането си

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

България Преди 13 часа

Огънят е възникнал около 15:00 часа в близост до ромския квартал „Изток" в града

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Пица, паста, картофи – защо италианските деца станаха сред най-затлъстелите в Европа

Свят Преди 14 часа

Италия, която десетилетия наред бе смятана за символ на здравословния начин на живот благодарение на средиземноморската си диета, днес е изправена пред епидемия от детско затлъстяване. В региони като Кампания над 40% от децата са с наднормено тегло

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

Феноменът Gen Z: Защо всички млади жени започнаха да се обличат абсолютно еднакво

Любопитно Преди 14 часа

Снимка на млади жени от поколение Z, облечени в идентични тоалети от светли дънки и черен топ, предизвика разгорещен дебат в социалните мрежи. Експерти и критици дискутират как микротенденциите и алгоритмите унищожиха индивидуалния стил

Разследват атаката на Прайда в Берлин като ислямистка терористична атака

Разследват атаката на Прайда в Берлин като ислямистка терористична атака

Свят Преди 14 часа

Всички събрани доказателства сочат към терористична подбуда, заяви вътрешният министър Александър Добринт

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 27 юли, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 27 юли, понеделник

Edna.bg

Гаджето на съотборник на Меси разкри какво е подарил легендата на своите съотборници (видео)

Gong.bg

Душан Косич: Трудно е да намерим футболисти на база на това, което предлагаме

Gong.bg

Двама загинали и 5 ранени при стрелба в Сиатъл

Nova.bg

Жега в края на юли и началото на август

Nova.bg