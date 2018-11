Последните събития около първата дъщеря - Иванка Тръмп са на път да предизвикат доста сериозни проблеми за семейството, което в момента обитава Белия дом.

Припомняме, че Иванка е използвала личния си мейл за служебни цели. По същата причина Хилъри Клинтън беше обвинена, че е заплаха за националната сигурност и президентът Тръмп искаше сурови наказания за нея.

Сега обаче, когато дъщерята на президента се оказва в подобна ситуация, Тръмп се оказа подложен на много сериозни критики, при това не от кого да е, а от самия Стивън Кинг.

Писателят реши да изрази мнението си в социалната мрежа Туитър, като не спести нищо от това, което мисли за ситуацията:

"Тръмп оправдава убийство, след това обяснява, че е ок дъщеря му да прави това, заради което искаше Хилъри Клинтън в затвора... Импийч"

Trump condones murder, then explains it's okay for his daughter to do what he wanted Hillary Clinton locked up for. Oh, and his AG is a fucking crook. Impeach.