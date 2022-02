Тестисите на хамстери се свиват, след като са заразени с COVID-19

Ново проучване предполага, че COVID-19 може да създаде проблеми на мъжете с тестисите, включително намаляване на размера, броя на сперматозоидите и нивата на тестостерон. За това съобщава Vice.

Изследването, публикувано на 18 февруари, е проведено през последните месеци от изследователи от университета в Хонг Конг, за да проучат ефекта на COVID-19 върху тестисите на хамстерите.

В рамките на проучването хамстери получили интраназално дози от SARS-CoV-2, вирусът, отговорен за COVID-19, като само някои от тях били ваксинирани срещу коронавируса.

След получаване на дозите хамстерите били убити в рамките на 120 дни след заразяването и тестисите им били изследвани.

#BREAKING: A week ago, Business Insider reported a story about a man saying his penis shrank by 1.5 inches after contracting COVID-19. Now, the University of Hong Kong’s dept of microbiology has found that the coronavirus may cause men’s testes to shrink and die from necrosis. pic.twitter.com/TXsgXdvgrx