COVID-19: Пет съвета как да изкараме зимата

И зминалата 2020 бе трудна година. Пандемията Covid-19 изправи милиони хора по света пред скръб, стрес, финансови затруднения, загуба на работа и изолация. Новогодишните празници вече са зад нас и предстоят дълги зимни месеци, които дори без пандемия могат да доведат всеки до депресия и униние.

Водещи британски експерти по психично здраве обаче твърдят, че има много неща, които можем да правим, за да избегнем подобни състояния. Ето някои от тях, представени от Би Би Си:

Движете се

През зимата често не ви се излиза навън за разходка или спорт. Лекарите и експертите обаче са единодушни, че това е чудесен начин да повдигнете настроението си. Умовете и телата ни са неразривно свързани, казва Брандън Стъбс от Кралския колеж в Лондон. Физическата активност задейства освобождаването на ендорфини, хормони на щастието, в кръвта, като по този начин облекчава болката и създава усещане за цялостно удовлетворение и благополучие. Изследванията на Стъбс също показват, че упражненията увеличават електрическата активност в областите на мозъка, отговорни за емоциите. Активният начин на живот е от съществено значение за подобряване на психичното здраве, обяснява той.

Когато игнорираме физическите упражнения, се увеличава риска от тревожност и депресия. Движението помага да се синтезират протеини от групата на невротрофините, свързани с активността на невроните, което е от ключово значение за нормалната функция на мозъка.

„Те (невротрофините) могат да се сравнят с тор за мозъка, който помага да се регенерира“, обяснява Брандън Стъбс. Не е нужно да прекарвате часове в джогинг или да тренирате до изтощение - дори десет минути са достатъчни, за да усетите разликата. „Всяка дейност, която води до ускоряване на пулса и дишането, е подходяща, например бързо ходене, градинарство или каране на колело“, добавя ученият.

