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Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат

Спекулациите около древни фосили в Европа и Азия не преобръщат научния консенсус: анатомично съвременният Homo sapiens е възникнал в Африка. Генетичните доказателства и най-старите вкаменелости потвърждават, че корените на човечеството са там

5 октомври 2026, 12:49
Чували ли сте твърдения, че хората не са дошли от Африка? Ето защо грешат
Източник: ЕПА/БГНЕС

П рез последните години в социалните мрежи и сензационни онлайн издания все по-често се появяват твърдения, че с оглед на нови археологически открития теорията за африканския произход на човека вече е остаряла. Научната общност обаче категорично отхвърля тези спекулации. Ето защо теорията „Извън Африка“ продължава да бъде непоклатим стълб на съвременната антропология. Вълната от фалшиви новини и грешно интерпретирани проучвания често използва изолирани фосилни находки от Европа и Азия, за да гради гръмки хипотези. Но когато фактите се съпоставят накуп, картината е категорична.

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Объркването между „хоминиди“ и Homo sapiens

Основният източник на дезинформация идва от погрешното смесване на два различни концептуални термина: ранни хоминиди (нашите древни еволюционни роднини) и Homo sapiens (съвременният човек).Откритията в Европа и Азия: Находки като фосили на Graecopithecus на Балканите или ранни фосили на Homo erectus в Азия наистина показват, че древни хоминиди са се разпространили извън Африка преди милиони години. Това обаче не означава, че съвременният човек е еволюирал там. Анатомично съвременният човек: Най-старите фосили на Homo sapiens (на възраст около 300 000 години) са намерени именно в Африка (Джебел Ирхуд в Мароко, Омо в Етиопия). Всички фосили на нашия вид извън Африка са значително по-млади.

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Генетичното доказателство, което не лъже

Докато в миналото палеоантрополозите разчитаха само на вкаменелости и кости, днешната генетика дава неизборими доказателства:

Генетично разнообразие: Африканските популации притежават значително по-голямо генетично разнообразие от всички останали хора по света, взети заедно. Това е пряк доказателствен факт за т.нар. „ефект на основателя“ - когато малка група хората напуска своя роден континент, тя пренася със себе си само част от цялото генетично богатство.

ДНК хронометър: Всички съвременни хора извън Африка носят генетични следи, които се проследяват обратно до миграционна вълна от Африка, случила се преди между 60 000 и 70 000 години.

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Пъзел, а не единична линия

Първоначалният опростен модел, според който една-единствена група хора излиза от Африка и завладява света, днес е претърпял развитие. Съвременната наука разглежда процеса като сложна мрежа от миграции и кръстосвания с други древни видове (като Неандерталците и Денисовците).Но въпреки че нашите прадеди са се кръстосвали с европейски и азиатски hominins, над 90-95% от генетичния код на всеки човек днес произлиза пряко от африканските прародители на Homo sapiens.

Източник: iflscience    
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