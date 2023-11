Колко големи могат да станат снежинките?

П рез 1887 г. животновъд на име Мат Коулман забелязва огромни снежинки, паднали върху едно от пасищата му за добитък в западна Монтана по време на снежна буря. Тогава Коулман обявил, че снежинките са „по-големи от съдове за мляко“. Това съобщава Live Science.

С ширина от 38 см и дебелина от близо 20 см, тези колосални късчета сняг в момента държат рекорда за най-големите снежинки, регистрирани някога, според Световните рекорди на Гинес.

Live Science посочва, че няма фотографски доказателства за огромните снежинки. Рекордът повдига въпроса: възможно ли е една снежинка да бъде с размерите на чиния за хранене? И кой е най-големият размер, който наистина може да достигне една снежинка?

“Такива чудовищни капки сняг са рядкост, но не е невъзможно да ги създаде природата” посочва Кенет Либрехт, професор по физика в Калифорнийския технологичен институт.

Когато хората говорят за снежинки, това, което всъщност имат предвид, са снежни кристали - единични кристали от лед, в които водните молекули се подреждат в шестоъгълен модел, което ги кара да имат „характерна шесткратна симетрия, която всички познаваме", казва Либрехт.

Снежинките, от друга страна, могат да обхващат всичко - от отделен снежен кристал до стотици или дори хиляди снежни кристали, които се разбиват и слепват във въздуха, докато падат на земята, за да образуват клъстери или агрегати, посочва той. В районите, в които е по-студено ги „виждате като големи топки, падащи от небето“, казва Либрехт.

„Тези топки не са снежни кристали. Хората ги наричат снежинки, но аз обичам да ги наричам топки, защото това е по-показателно, за тяхното оформление", допълва той.

Възможно прословутите огромни снежинки, които Колман е видял в ранчото си за добитък преди повече от век, да са били просто куп ледени кристали, които са се сблъскали заедно, за да образуват една агрегирана снежинка, смята експертът.

Типичният размер на снежния кристал обаче е много по-малък, съобщава Live Science.

След като прекарва голяма част от кариерата си в изучаване и фотографиране на снежни кристали, включително писане на няколко книги и създаване на уебсайт, посветен на темата, Либрехт казва, че най-големият снежен кристал, който някога е забелязвал в дивата природа, е "чудовищен".

„Най-големият кристал, който някога съм виждал беше голям колкото стотинка“, казва Либрехт.

В неговата лаборатория, при контролирани условия, където няма вятър, който да раздробява снежните кристали във въздуха и температурите могат да бъдат настроени на идеалните - 15 градуса по Целзий – чудесни за образуване на снежни кристали, каза Либрехт – кристалите растат до подобни размери. Причината, поради която снежните кристали надвишават този размер, се дължи на вятъра.

