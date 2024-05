"Човекът дракон": Учени разкриха мистериозен череп на 1 млн. години

П рез 1989 г. и 1990 г. в окръг Юнян в провинция Хубей, Централен Китай, са открити чифт черепи на възраст 1 милион години, принадлежащи на неизвестен човешки вид. Трети подобен череп е намерен наблизо през 2022 г., но загадката не става по-малко мъглява; дали това са Homo erectus или ранни Homo sapiens?

Възможно ли е дори да са свързани с неуловимата азиатска линия на "Човека дракон"?

В нова статия, която все още не е рецензирана, учените са реконструирали един от черепите и изказват пикантното твърдение, че индивидът може да е близък до последния общ прародител на H. sapiens и линията Dragon Man.

"Човекът дракон", научно известен като Homo longi, е изчезнал вид архаичен човек, който е известен от череп на 146 000 години, намерен в китайската провинция Хейлундзян. Някои предполагат, че "Човекът дракон" е същият вид като денисовците - неуловим изчезнал "сестрински вид" човек, живял някога заедно с H. sapiens в Евразия - въпреки че точното му място в родословното дърво на Homo е несигурно.

