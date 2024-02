Честито! Миранда Кер роди четвърто момченце

40-годишният топмодел Миранда Кер е станала майка на момченце за четвърти път. Съпругът ѝ Еван Шпигел сподели щастливата новина.

"Много сме щастливи да съобщим за раждането на нашия малък слънчев лъч, Пиер Кер Шпигел. Щастливи сме", написа той под снимка на букет цветя, жълти бебешки чорапки и синьо одеялце с надпис "Пиер".

Supermodel Miranda Kerr gives birth to her fourth child - and shares his sweet name https://t.co/X86oggVE0p pic.twitter.com/89b7gO0GbS