Честит рожден ден, Кари Брадшоу! Сара Джесика Паркър навърши 59

К аквото и да мислите за рестартирането на „Сексът и градът“, в което участват много от оригиналния актьорски състав, със сигурност ще оцените сияещата кожа и великолепната коса на Сара Джесика Паркър във всеки епизод.

Сара знае много за красотата. От 90-те до наши дни естествените ѝ кичури винаги са били източник на завист. С напредването на възрастта Паркър прегърна естествената си кожа и се фокусира върху това да я накара да сияе, вместо да се опитва да премахне фините линии с инжекции.

Sarah Jessica Parker thanks fans for their birthday wishes https://t.co/Lckx97DnEJ pic.twitter.com/uoPghg7HCc