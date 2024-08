"Челюстта ми просто падна": Намериха вкаменелост на ларва на 500 милиона години

И зследователите са открили как се е развил мозъкът на най-голямата група животни, след като са намерили останки от микроскопично, подобно на червей същество, живяло преди половин милиард години.

Според ново изследване, публикувано в сряда (31 юли) в списание Nature, съществото е починало още в ранното си развитие, или ларвен стадий, и принадлежи към нов вид, наречен Youti yuanshi, което съчетава стандартните китайски думи "yòutǐ", което означава "ларва", и "yuánshǐ", което означава "примитивен".

Y. yuanshi е обитавал камбрийските морета и е спомогнал за възникването на живи членестоноги като насекоми, паяци и раци. Въпреки че е с размерите на песъчинка, вкаменелостта е изключително добре запазена и разкрива невиждани досега детайли, които помагат да се обясни как членестоногите са развили сложни мозъци.

