Чар, сексапил и блясък: Звездите на наградите Time100 Gala 2023

Н якои от най-изтъкнатите хора в света бяха отличени на гала церемонията Time100. Изданието беше домакин на годишното соаре в Ню Йорк - в подкрепа на своя списък с най-влиятелни хора - извеждайки най-големите имена в телевизията, филма, музиката, изкуството, активизма и филантропията.

Тазгодишният каталог от звезди включва Дрю Баримор, Остин Бътлър, Обри Плаза, Салма Хайек, Дженифър Кулидж и Доджа Кет – всички те изглеждаха отлично, за да впечатлят на бляскавото събитие.

See the best photos from the 2023 #TIME100 Galahttps://t.co/h2xGIAmuio