Писател, преводач, издател, пътешественик – само някои от превъплъщенията на автора от български произход Илия Троянов. Неговата одисея започва, когато той е едва на шест години. През 1971 г. родителите му бягат през Югославия и Италия, за да получат политическо убежище в Западна Германия. Година по-късно семейството се премества в Кения, където бащата на Троянов намира работа като инженер. От 1972 до 1984 г. бъдещият писател живее в Найроби.

