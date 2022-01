Бритни Спиърс към сестра си: Всичко ѝ беше давано, никога не ѝ се наложи да работи

В публикувано в Туитър дълго съобщение, певицата Бритни Спиърс нападна вербално сестра си Джейми Лин, която към този момент рекламира книгата си-мемоар "Things I Should Have Said", която е фокусирана върху семейството, кариерата ѝ, както и какво е да живееш "в сянката на сестра си - една от най-големите поп звезди в света."

Интервюто, в което сестрата на Бритни Спиърс разказва за лични моменти с певицата, е накарало изпълнителката да "вдигне температура от 104°", пише самата Бритни в Туитър.

Певицата посочи две специфични изказвания, които са я притеснили:

първото е, когато сестра ѝ казва за певицата, че "поведението ѝ е извън контрол", а второто за момента, в който Джейми Лин коментира ремиксите, които е изпълнявала на песни на по-голямата си сестра.

"Джейми Лин никога не е била около мен през онези 15 години, за които говори. Тогава защо изобщо говори за поведението ми, освен ако не цели продажби на книгата си за моя сметка?" - пита риторично Бритни Спиърс.

"Може да прозвучи глупаво за много хора, но аз написах повечето от песните си, а сестра ми беше още малка. На нея никога не ѝ се наложи да работи за каквото и да е. Всичко винаги ѝ беше давано. Ако ставаше въпрос за мен, би било разбираемо 13 години да изпълнявате ремикси, за да ходите на малки участия и турнета", пише Бритни.

Britney Spears is 'rolling her eyes' at 'one-sided' Jamie Lynn interview https://t.co/c1s7iO2OmB pic.twitter.com/jhAODm2N7T — Page Six (@PageSix) January 13, 2022

Певицата казва, че семейството ѝ я е "изиграло" и просто е стояло и е наблюдавало последствията от действията им върху нея.

"Разрушихте мечтите ми" - казва още Спиърс.

Britney Spears on Jamie Lynn Spears interview: 'She never had to work for anything' https://t.co/WBAC741uQr pic.twitter.com/Be1oHOpdLu — New York Post (@nypost) January 14, 2022

Няколко месеца откакто приключи сагата с попечителството над певицата, възникнаха догадките кой от семейството на Бритни Спиърс е допринесъл и се е възползвал от законното попечителство. Сред имената е и това на сестрата на певицата - Джейми Лин, която днес е актриса, певица и автор на песни.

30-годишната Джейми Лин изразяваше подкрепа спрямо сестра си в социалните мрежи, но 40-годишната Бритни Спиърс реши да атакува сестра си с това последно съобщение в Туитър.