Ботушите на Мишел Обама, за които всички говорят

Всички говорят за ботушите на Мишел Обама. Бившата първа дама на САЩ се появи на събитие с искрящи ботуши "Баленсиага" на стойност близо 4 хил. долара.

"Никога не съм виждала такива ботуши! А вие? Харесва ми, че Мишел Обама избра точно тези обувки", написа в Туитър съветничката на бившия американски президент Валъри Джарет.

Well, I have never seen boots like this before. Have you? Love that ⁦@MichelleObama⁩ chose these for her last stop on her 2018 #IAmBecoming book tour in Brooklyn, NY. pic.twitter.com/GrN99KXIPU