Мишел Обама, бившата първа дама на Щатите издава книга и откровени говори за мрачен период в живота си.

Тя отправя важно послание към всички жени, които искат да имат деца.

Съпругата на Барак Обама признава, че е имала проблеми със зачеването и че преди 20 години е преживяла аборт.

"Чувствах се объркана и сама, имах усещането, че съм се провалила. Не знаех колко често всъщност се случват спонтанните аборти, просто защото никой не говореше за това. Бяхме застинали в болката си и мислеме, че вината е в нас. Това е една от причините, поради които смятам, че е важно да говорим с младите майки за факта, че спонтанните аборти се случват."

Повече подробности Мишел дава в интервю за ABC News, където говори и за книгата си с мемоари - "Becoming".

