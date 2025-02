Ботокс: Еликсир на младостта или скрит риск

Д ългосрочните ефекти от употребата на ботокс: безопасност или риск?

Ботоксът е широко разпространена и като цяло безопасна козметична процедура, но напоследък се появяват данни за възможни дългосрочни последици от редовната му употреба, посочва BBC.

Как действа ботоксът?

Ботоксът (търговско наименование на ботулиновия невротоксин) е най-често прилаганата козметична процедура в света, с близо три милиона инжекции годишно. Произведен първоначално от мощен невротоксин, отделян от бактерии, той действа чрез блокиране на нервните сигнали, които контролират лицевите мускули. В резултат мускулите се отпускат, фините линии и бръчките изчезват, а лицето изглежда по-младо – поне за три до четири месеца.

Безопасен ли е ботоксът?

Според специалистите ботоксът се приема като безопасен, ефективен и без сериозни странични ефекти. Най-често срещаните реакции след инжектиране са леки и временни – болка , подуване , синини , главоболие и грипоподобни симптоми в първите 24 часа. В някои случаи се наблюдават временна слабост и увисване на лицевите мускули .

Сериозни нежелани реакции

Въпреки че страничните ефекти обикновено са леки, понякога се появяват и по-тежки случаи. През април 2024 г. Центърът за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) издаде предупреждение за 22 жени на възраст между 25 и 59 години, които са получили „вредни реакции“ след инжектиране с фалшив или неправилно съхраняван ботокс.

Единадесет от тях бяха хоспитализирани, а шестима пациенти получиха антитоксин заради опасения от ботулизъм – сериозно състояние, при което токсинът се разпространява в организма и засяга централната нервна система, причинявайки мускулна парализа , затруднено дишане и дори смърт .

Симптомите включваха замъглено и двойно виждане , увиснали клепачи , затруднено преглъщане , неясен говор , задух , умора и мускулна слабост . Всички засегнати жени са получили инжекциите си от нелицензирани лица в неоторизирани места.

„Имаме проблем с разпространението на фалшиви версии на ботокс, които не са произведени и контролирани по правилния начин“, казва проф. Аш Мосахеби, специалист по пластична хирургия от University College London.

Какво представлява ботулиновият токсин?

Ботулиновите невротоксини се произвеждат от бактерията Clostridium botulinum и са сред най-смъртоносните известни отрови. Те блокират отделянето на невротрансмитера ацетилхолин (Ach), който е отговорен за свиването на мускулите, като по този начин причиняват мускулна парализа.

Съществуват седем типа ботулинов токсин (A-G), като най-мощният е ботулиновият токсин А – той е милион пъти по-токсичен от змийската отрова и по-опасен от цианида. Въпреки това, при козметични процедури се използва силно пречистен и разреден ботулинов токсин А.

