Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026

Кейт Хъдсън се появи с диаманти за 35 млн. долара, а наситените цветове от Chanel и Louis Vuitton и изящните флорални мотиви от Dior и Givenchy белязаха най-престижния червен килим в Холивуд

16 март 2026, 10:29

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"
Ефектът „уау“ на

Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада
От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“

От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“
Майкъл Б. Джордан спечели първия си

Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"
Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото

Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото
Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица

Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица
Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на

Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

К огато става въпрос за мода и престиж във филмовата индустрия, всичко накрая се свежда до наградите на Академията. Звездите винаги пазят най-зрелищните си тоалети за най-голямата нощ в Холивуд, а червеният килим на Оскарите 2026 в неделя определено оправда очакванията за безпрецедентен блясък и стил.

Наситените цветове бяха добре дошла тенденция в тазгодишното издание на церемонията. Номинираната за участието си в „Hamnet“ Джеси Бъкли изглеждаше сияйна в разкошна розово-червена рокля на Chanel. Звездата от „Sentimental Value“ Ренате Райнсве демонстрира зашеметяваща фигура в Louis Vuitton в нюанс „ярко червено червило“, а Кейт Хъдсън буквално открадна шоуто в Giorgio Armani Privé с цвят на нефрит (допълнен от зелени диаманти на стойност 35 милиона долара – напълно в неин стил).

Източник: Getty Images

Други знаменитости заложиха на детайли с пера. Теяна Тейлър и Никол Кидман избраха модели на Chanel, украсени с драматични акценти, докато Деми Мур изглеждаше впечатляващо в зелена рокля на Gucci, напомняща изяществото на паун.

Няколко актриси ни показаха и по-фин прочит на флоралните мотиви. Роуз Бърн и Майки Мадисън заложиха на „разцъфнали“ модели на Dior, а Ел Фанинг се появи в рокля по поръчка на Givenchy с деликатна бродерия на глициния в тон.

По-долу в ГАЛЕРИЯТА е нашият избор за най-добре облечените дами на наградите „Оскар“.

Източник: pagesix.com    
Оскари 2026 Червен килим Мода на Оскарите Холивудски стил Знаменитости Дизайнерски тоалети Модни тенденции Блясък и стил
11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

11-годишно дете пострада при катастрофа на пешеходна пътека

"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял“ два пъти с 200 км/ч за един час

Спряха от движение колата на 21-годишен, „летял“ два пъти с 200 км/ч за един час

Последният свидетел, видял Джон Ф. Кенеди-младши жив, е имал лошо предчувствие преди фаталния полет

Последният свидетел, видял Джон Ф. Кенеди-младши жив, е имал лошо предчувствие преди фаталния полет

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Ами ако BYD купи европейски автомобилен производител?

Ами ако BYD купи европейски автомобилен производител?

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата
Ексклузивно

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Преди 14 часа
„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си
Ексклузивно

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Преди 15 часа
Автобус катастрофира край Ловеч
Ексклузивно

Автобус катастрофира край Ловеч

Преди 15 часа
Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа
Ексклузивно

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Преди 13 часа
Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Свят Преди 7 минути

66-годишната Фъргюсън не е засичана от декември 2025 г., когато присъства на кръщенето на едногодишната си внучка Атина. Близки до нея източници потвърждават, че в момента тя вероятно се намира в чужбина, където обмисля следващите си ходове

Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци

Пожар в столичния кв. „Дружба“ вдигна на крак четири екипа огнеборци

България Преди 13 минути

На мястото има задимяване

<p>Репортаж от най-мразената база в света: Истината за HAARP, който &bdquo;подлуди&ldquo; интернет</p>

Репортаж от най-мразената база в света: Истината за 290-милионния йоносферен нагревател HAARP, който „подлуди“ интернет

Свят Преди 19 минути

Докато конспираторите вярват, че HAARP командва времето и извънземните, хората в базата се обучават как да не бъдат нападнати от фанатици и крият имената си от страх

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Свят Преди 38 минути

Машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Свят Преди 53 минути

Пекин подчертава, че разполага с достатъчно енергийни ресурси, въпреки ограниченията върху потока на петрол през Ормузкия проток и натиска от страна на САЩ

<p>Част от пенсиите за април идват с допълнителни 20 и 50 евро</p>

НОИ изплаща великденските надбавки с априлските пенсии

България Преди 1 час

Добавките ще бъдат включени заедно с пенсиите за април 2026 г.

Как мисия в Украйна разкри Банкси

Как мисия в Украйна разкри Банкси

Свят Преди 1 час

Мистерията „Банкси“ приключи: разследване на Ройтерс идентифицира художника като 51-годишния Робин Гънингам. Творецът се крил години под масовото име Дейвид Джоунс. Доказателствата включват признания пред NYPD и кадри от негови мисии в Украйна

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

България Преди 1 час

Жителите сигнализират за разминаване между общия и индивидуалните водомери

<p>Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент</p>

Кая Калас: Облекчаването на санкциите срещу руски петрол е опасен прецедент

Свят Преди 2 часа

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас

Днес е голям празник! Празнуват Савин, Савина и Жеко

Днес е голям празник! Празнуват Савин, Савина и Жеко

Любопитно Преди 2 часа

Църквата почита днес св. ап. Аристовул и светите мъченици Савин и Папа

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

България Преди 2 часа

Контейнери и елтабла са повредени, заподозреният е задържан за 72 часа

Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен към Института по астрономия при БАН

Кодът на светлината: Как FoReRo2 разгадава тайните на звездите и кометите

Любопитно Преди 2 часа

Учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при Българската академия на науките (БАН) представят възможностите на инструмента FoReRo2 в престижното списание за наука Astronomy & Astrophysics

<p>Dacia неутрализира големия проблем на Bigster (тест драйв)</p>

Тестваме Dacia Bigster с 4х4, автоматик, 2 ел. мотора и 2 резервоара

Технологии Преди 2 часа

Задвижването Hybrid-G 150 4x4 комбинира хибридна система с LPG, но най-важното – неутрализира големия минус на Bigster и Duster, а именно липсата на 4х4 с автоматик. Обещанията са за 1500 км пробег

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Технологии Преди 2 часа

Бързият възход на интелигентите асистенти, които могат да вършат все повече задачи, ще накара работодателите да се откажат от наемането на младши и начинаещи позиции, а именно те имат най-голяма нужда от тази работа, за да трупат опит

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Година след трагедията в дискотека "Пулс": Минута мълчание за жертвите от пожара в Кочани

Свят Преди 2 часа

Организирано от сдружение „16 март 2025“, събитието почете паметта на загиналите.

Палеж в Казанлък унищожи три коли

Палеж в Казанлък унищожи три коли

България Преди 2 часа

Четвърта кола е с леки щети, две от изгорелите автомобили са на един собственик

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg

Защо кучето ми повръща всяка сутрин

dogsandcats.bg
1

Снежни гъски изпълниха небето над Пенсилвания

sinoptik.bg
1

Големите язовири в България са пълни

sinoptik.bg

Домашен пилинг – захар, кафе и папая са тайният ключ към красотата

Edna.bg

Блясък, пера и кристали: Роклите от Оскарите, за които всички говорят

Edna.bg

Григор Димитров разкри какво ще прави след като приключи с тениса

Gong.bg

Григор падна с две места в световната ранглиста, Томова също загуби позиции

Gong.bg

"Крещи, напада и заплашва": Потърпевши сигнализират за агресивен мъж в столичен квартал

Nova.bg

Пожар в блок в София, тече евакуация (ВИДЕО)

Nova.bg