Бившата на 50 Cent го обвини в изнасилване

Б ившата любовница на рапъра 50 Cent Дафни Джой го обвини в изнасилване, както и в това, че е лош баща на 11-годишния им син.

"Къртис Джеймс Джаксън. За теб всичко е шега, докато не бъде застрашена безопасността ни, което се случва сега. Ти сееш истински хаос и лудост в живота на хората. Как би се почувствал, ако Сиър беше с белезници на ръцете?", пише Джой в Инстаграм.

"Преместихме се в Ню Йорк, за да ти дадем възможност да бъдеш баща на сина си, а ти си го виждал 10 пъти за двете години, откакто живеем тук. Омръзна ми да подкрепям и защитавам твоя имидж в очите на сина ми, който дори не заслужаваш. Ти завинаги унищожи и последната ми надежда, че като баща можеш да запазиш семейството ни заедно".

Дафни също така твърди, че рапърът я е изнасилил. "Нека се съсредоточим върху истинските ти злодейски действия: изнасилването и физическото насилие над мен".

Рапърът коментира обвиненията. "Неотдавнашните фалшиви и безпочвени обвинения от страна на Дафни Джой явно са в отговор на решението ми да поискам еднолично попечителство над сина ми", се казва в съобщение, публикувано от името на 50 Cent от негов представител.

