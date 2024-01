„Нямам време да се разсейвам“: 50 Cent се отказва от секса

50 Cent сподели, че тази година се отказва от секса, за да постигне целите си.

„Новата ми идея е толкова голяма, че нямам време да се разсейвам, практикувам въздържание“, призна рапърът в надпис в Instagram във вторник.

Изпълнителят на "In Da Club" - роден като Къртис Джаксън III - обясни, че е медитирал и се е "фокусирал" върху своите "цели".

„Надявам се, че тази Нова година ще ви помогне да преминете на следващото ниво“, написа 48-годишният рапър, отбелязвайки марката си коняк Branson Cognac, както и линията си Champagne Le Chemin du Roi.

В публикацията той сподели няколко снимки, на които носи костюм и вратовръзка, докато пуши пура с чаша от рекламирания си коняк.

Няколко от неговите фенове изпълниха секцията за коментари, за да изразят подкрепата си за хип-хоп звездата.

50 Cent reveals he’s ‘practicing abstinence’ in 2024: ‘I don’t have time to be distracted’ https://t.co/6rM5IT35fv pic.twitter.com/R38EpTmPP5