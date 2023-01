Бионичен пенис: Синтетична тъкан възстановява ерекцията при прасетата

К итайски учени създадоха синтетична тъкан, която позволява на прасета с травми на нивото на пениса да възвърнат ерекцията си, съобщи АФП. Откритието може да послужи за лечение на хора в бъдеще.

Около 5 процента от мъжете страдат от болестта на Пейрони, която според експертите може да се дължи отчасти на нараняване по време на полов акт. Характеризира се с развитие на фиброза в мембрана на пениса, което може да доведе до болка и изкривяването му.

