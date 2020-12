В САЩ одобриха генномодифицирани прасета за храна или терапия

А мериканската администрация по храните и лекарствата одобри първа по рода си "умишлена геномна промяна" (IGA) в редица домашни свине, наричани GalSafe, които могат да се използват за храна или хуманна терапия.

Това е първата IGA при животно, която FDA е одобрила както за консумация на храна от човека, така и като източник за потенциални терапевтични приложения, посочва FDA.

IGA в прасетата GalSafe има за цел да елиминира молекулата, която предизвиква алергии към месо.

The GMO salmon was first. Now, FDA approves a genetically modified pig for food and human therapeutics. The hog has an intentional genomic alteration that prevents the formation of a sugar that can cause allergic reactions. https://t.co/iTj88CIkuf @FERNnews