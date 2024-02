Били Айлиш благодари на режисьорката на "Барби" при получаването на наградата си "Грами"

П евицата Били Айлиш благодари на режисьорката на филма "Барби" Грета Гъруиг при получаването на наградата "Грами" за песен на годината, съобщи ДПА/ Пи Ей Мидия. По думите на 22-годишната изпълнителка, която получи приза за баладата What Was I Made For?, Гъруиг е създала най-добрия филм на годината.

Finneas and Billie Eilish perform "What Was I Made For?" at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/J4JbvpuoUl — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

В категорията бяха номинирани още Тейлър Суифт, Сиза, Майли Сайръс, Лана Дел Рей, Джон Батист, Дуа Липа, Оливия Родриго.

Айлиш се качи на сцената заедно с брат си Финиъс О'Конъл, с когото работят заедно. Тя поздрави останалите номинирани, наричайки ги "невероятни артисти", и благодари на Националната звукозаписна академия на САЩ, на екипа си, на семейството си и на брат си Финиъс, когото описа като своя "най-добър приятел".

Айлиш и О'Конъл получиха и наградата за най-добра съпровождаща музика за визуална медия - отново за What Was I Made For?.

О'Конъл благодари на баща им - бивш работник в компанията "Мател", за това, че е "слагал храна на масата", докато Айлиш нарече майката в семейството "идол и вдъхновение".

Billie Eilish wins Song of the Year for "What Was I Made For?" at the 2024 #Grammys pic.twitter.com/NZdjDHK4RJ — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Били Айлиш изпълни песента по време на церемонията, облечена в тоалет на куклата Барби от 1965 г., под съпровод на пиано от О'Конъл.

Наградата за най-добър видеоклип отиде при "Бийтълс" за I'm Only Sleeping. Анимираното видео е създадено от британската режисьорка Ем Купър. Наградата за най-добър музикален филм беше присъдена на Moonage Daydream - документална продукция, посветена на покойния Дейвид Боуи.