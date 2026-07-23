Свят

Конгресът гласува резолюция за спиране на войната с Иран

Четирима републиканци гласуваха заедно с демократите

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 19:12
Конгресът гласува резолюция за спиране на войната с Иран
Източник: iStock/Getty Images

К амарата на представителите на САЩ гласува за спиране на войната на президента Доналд Тръмп с Иран, без одобрението на Сената, което е поредното отхвърляне от страна на законодателите на начина, по който президентът се справя с конфликта.

Четирима републиканци гласуваха заедно с демократите в подкрепа на мярката, внесена от демократичния конгресмен Прамила Джаяпал.Гласуването мина с 214 срещу 208 гласа, предава Си Ен Ен.

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Републиканските конгресмени Томас Маси, Брайън Фицпатрик, Том Барет и Уорън Дейвидсън подкрепиха резолюцията.

Документът представлява сериозен порицание за Тръмп, но дори и да бъде приет от Сената, няма да принуди администрацията на президента на САЩ да прекрати войната.

Резолюциите, които не са представени на президента за подпис или вето, нямат силата на закон.

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Сенатът ще гласува по-късно в четвъртък собствена декларация за ограничаване на военните правомощия на Тръмп в Иран.

Това е вторият път, когато Камарата на представителите гласува срещу войната. Първият беше след провала на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Доналд Тръмп САЩ Иран
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