Беззаконието на безсмъртните братя Бондурант

Н ационалната забрана на алкохола в САЩ (1920–33), така нареченият „благороден експеримент“, беше предприета с цел намаляване на престъпността и корупцията, решаване на социални проблеми, намаляване на данъчната тежест, създадена от затворите и домовете за бедни, и подобряване на здравето и хигиената в Америка, пише News Week.

Резултатите от този експеримент ясно показват, че той е бил абсолютен провал по всички точки.

(Видеото е архивно:Факти за алкохола)

Доказателствата потвърждават икономическата теория, която твърди, че забраната на взаимноизгодния обмен е обречена на неупех.

Въпреки че консумацията на алкохол спада в началото на забраната, впоследствие се увеличава. Алкохолът става по-опасен за консумация, престъпността нараства и става „организирана“, съдебната и затворническата система са в разпад, а корупцията на държавните служители е широко разпространена.

Това е фонът на историята на братята Бондюрант от окръг Франклин, Вирджиния, които през 20-те и 30-те години на миналия век развиват широк бизнес за производство на незаконен алкoхол. Мат Бондюрант, техен внук, разказа тяхната история в книгата си „Най-влажният окръг в света“, вдъхновила прочутия филм „Беззаконие“ със звездите Шая ЛаБьоф, Том Харди и Джесика Частейн.

