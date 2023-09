„Беше брутално!“: Амбър Хърд е презирана от семейството на Илон Мъск

С емейството на Илон Мъск презирало Амбър Хърд, защото я смятли за „токсична“ и „кошмарна“, твърди новата биография на основателя на SpaceX.

Братът на Мъск Кимбал и приятелите на предприемача мразели звездата от „Аквамен“ „страстно“, защото тя внасяла толкова много драма в живота му по време на дългогодишната им връзка.

Според висшия екип на Мъск Хърд е бил „като Жокера за Батман“, който „процъфтява в дестабилизирането на всичко“.

Биографията на Мъск на Уолтър Айзъксън, озаглавена „Илон Мъск“, описва връзката им като „тъмен вихър“, която е била най-болезнената връзка, в която основателят на Tesla е бил.

„Беше брутално“, казва Мъск за времето си с Хърд, добавяйки, че раздялата е довела до „най-концентрирания период на болка“, който някога е преживявал.

Биографията „Илон Мъск“, която излезе във вторник в САЩ, хвърля нова светлина върху 37-годишната Хърд, чийто бурен брак с Джони Деп доведе до излъчен по телевизията граждански процес във Вирджиния и завърши с жури, което ѝ присъди 15 милиона долара обезщетение за клевета.

В книгата Айзъксън пише, че 52-годишният Мъск, който има 10 деца от три различни жени, „не е създаден за домашно спокойствие“.

Книгата казва: „Повечето от връзките му включваха психологически сътресения. Най-агонизиращата от всички тях беше с актрисата Амбър Хърд, която го въвлече в мрачен водовъртеж, който продължи повече от година и предизвика дълбока болка, която продължава и до днес."

Аферата им започва, след като тя снима филма „Machete Kills“ през 2012 г. и той се съгласява да бъде консултант. Филмът е за изобретател, който иска да създаде общество на орбитална космическа станция.

Мъск я повозил на Tesla и Хърд „решава, че той изглежда привлекателно за ракетен инженер“.

Следващата им среща била на Met Gala в Ню Йорк през май 2016 г. Хърд била на път да се разведе с Деп и открива, че Мъск е „глътка свеж въздух“.

Няколко седмици по-късно Мъск посещава Хърд в Маями, където тя работи. Той я води до нос Канаверал, където била планирано изстрелването на Falcon 9.

Хърд „смята, че това е най-интересната среща, на която е била“, се твърди в книгата.

За рождения ден на Мъск, през юни същата година, тя му прави изненадващо посещение във фабриката на Tesla в Калифорния, като лети от Италия, където работи по това време.

Връзката им се „задълбочава“ през 2017 г., когато той отива да я види в Австралия, докато тя снима „Аквамен“. Мъск ѝ казва, че му напомня за Мърси, любимия му герой във видеоиграта Overwatch.

В книгата се казва: „Нейната игривост беше придружена от типа смут, който привлече Мъск.“

Брат му и приятелите му я намразили със страст, която кара отвращението им от Джъстин (първата съпруга на Мъск) да избледнее. „Тя беше толкова токсична“, казва Кимбал. „Кошмар“.

Шефът на кабинета на Мъск Сам Телър я сравнява със злодей от комикси.

„Тя беше като Жокера за Батман“, казва той. „Тя нямаше друга цел, освен хаос. Тя процъфтява в това да дестабилизира всичко.“

Те се разделят през юли 2017 г., но се събират отново за още пет „бурни месеца“.

Краят най-накрая идва след „диво“ пътуване до Рио де Жанейро през декември 2017 г. с Кимбал, жена му и някои от децата.

В книгата се казва: „Когато стигнаха до хотела, Илон и Амбър отново се скараха. Тя се заключи в стаята и започна да крещи, че се страхува, че ще бъде нападната и че Илон ѝ е взел паспорта.“

Екипът по сигурността на Кимбал и Мъск се опитва да успокои Хърд, че тя може да „си тръгне, когато пожелае“.

Кимбал каза: „Тя наистина е много добра актриса, така че ще каже неща, които ви харесват. Начинът, по който тя може да създаде своя собствена реалност, ми напомня за баща ми.“

В книгата Амбър признава, че са имали спорове и че „тя е станала доста драматична“, но твърди, че проблемът е решен онази вечер, която се оказва и навечерието на Нова година. Хърд споделя видеоклипове и снимки на Айзъксън от онази вечер, които показват нея и Мъск: Той ѝ пожелава щастлива Нова година и я целува „страстно“ по устните.

След раздялата през лятото на 2017 г. до есента на 2018 г. беше „най-страхотният период от живота му“ , пише Айзъксън за Мъск.

Мъск казва: „Това беше времето на най-концентрираната болка, която някога съм имал. 18 месеца безмилостна лудост. Беше умопомрачително болезнено.“

Но Кимбал имал различно мнение и бил облекчен, че Хърд вече не е наоколо.

Той казва в книгата, че е „наистина тъжно“, че брат му „се влюбва в хора, които са наистина зли към него“. Той каза: „Красиви са, без съмнение, но имат много тъмна страна и Илон знае, че са токсични.“

Айзъксън пише, че Граймс, певицата, която е майка на три от децата на Мъск, е била „добър партньор“ за него, за разлика от Хърд, защото нейният „хаос беше подплатен от доброта и дори сладост“.

Граймс казва: „Моето поведение вероятно ще бъде хаотично добро, докато това на Амбър вероятно е хаотично зло. Той е привлечен от хаотичното зло. Става въпрос за баща му и това, с което е израснал. Той свързва любовта с това да бъдеш подъл. Има проходна линия Ерол-Амбър.“