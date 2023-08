Бебе жираф без петна се роди в зоологическата градина в Тенеси

В зоологическата градина в Тенеси се появи нова суперзвезда – жирафче без петна.

Тя все още няма име, но вече е направила голям фурор сред своето стадо, защото е малък жираф без петна, съобщи Си Ен Ен.

Жирафчето чудо е родено на 31 юли в зоопарка "Брайт", частен обект в Лиместоун, и направи публичния си дебют този месец. Видът му е ретикулиран жираф, един от четирите вида жирафи.

A giraffe born without spots may be plain, but she's anything but ordinary.



The zoo where she was born shared pictures of the rare baby, asking the public for help in naming her and to consider donating to conservation efforts for her species. https://t.co/vuU56ZDg7a pic.twitter.com/jUATAVxj7N