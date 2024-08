Bebe Rexha се оплака, че служител на летище я е „заплашвал“ заради това, че е албанка

П евицата Bebe Rexha заяви, че е била заплашвана и „психически малтретирана“ от служител на летището заради това, че е албанка.

34-годишната певица публикува сълзливо видео в Instagram с надпис: „Бях заплашвана, защото мислех, че служителят по сигурността е албанец. Говорих с него на албански, като го попитах къде да си взема билета, а той ми забрани да летя“.

Bebe Rexha says she’s being threatened at the airport for speaking Albanian:



“I've been threatened because I thought the security agent was Albanian. I spoke to him in Albanian asking where to get my ticket and now he is banning me from the flight.” pic.twitter.com/HgeOLVKj0h