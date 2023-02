Бебе №7: Джъд Лоу стана отново татко

50-годишният актьор Джъд Лоу, който има шест деца от четири различни жени стана баща за седми път. Актьорът и съпругата му Филипа Коен бяха заснети на летището в Лондон с новороденото си момченце в детска количка, съобщава „The Sun”.

Името на детето все още не е съобщено, Лоу не даде никакви коментари за попълнението в семейството.

Jude Law 'welcomes baby as he becomes dad for seventh time'https://t.co/OE9GpjiZXQ pic.twitter.com/BD2HkjvzIw