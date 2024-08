Австралия се мести напред-назад всяка година

У чени откриха, че австралийският континент се мести напред-назад с няколко милиметра всяка година поради промени в центъра на земната маса.

Всъщност този център на масата се променя всеки сезон, което означава, че целият австралийски континент променя леко позицията си два пъти годишно.

Само за няколко години Австралия се е преместила с 1,5 метра на север поради тектонични промени, и правителството официално актуализира географската ширина и дължина на страната, за да отрази промяната.

Но новото изследване показва, че освен постепенното придвижване на север континентът редовно се колебае напред-назад през годината поради промени в центъра на земната маса.

Центърът на масата е средното положение на масата на даден обект, а за Земята той се намира приблизително в центъра на разтопеното ядро на планетата - на около 6 000 км под повърхността.

Но той не винаги е на едно и също място - тъй като разпределението на водата по повърхността на Земята се променя от лято към зима, центърът на масата на планетата също се измества с няколко милиметра в различна посока.

Това леко преместване на центъра на масата се отразява много слабо на всички континенти, но поради разположението си между Европа и южната част на Тихия океан Австралия се премества най-много, обяснява екипът.

„Водата мигрира всеки сезон. Това движение предизвиква доста забележими и значителни деформации в Австралия“, казва водещият изследовател Шин-Чан Хан от университета в Нюкасъл, Австралия.

За да разберат колко много се движи континентът, Хан и екипът му наблюдават промените в местоположението на 14 наземни GPS станции в Австралия, които могат да регистрират промени в положението на земята с по-малко от 1 милиметър.

След това те сравняват резултатите си със сателитни данни за гравитационното привличане на Земята през годината, което им позволява да измерят къде на планетата има вода.

Екипът установява, че всяка зима в Северното полукълбо (австралийско лято), когато снежната покривка в Северното полукълбо е в своя пик, тежестта на цялата тази замръзнала вода е достатъчно силна, за да премести центъра на земната маса с няколко милиметра по-близо до Европа.

Това води до преместване на австралийския континент на северозапад с около 1 милиметър и до накланяне на северозападния му край надолу с 2-3 милиметра, докато югоизточният край се повдига със същото количество.

