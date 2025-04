Зловещо писмо на оцелял от „Титаник“ струва близо 400 хил. долара на търг

К артичка, написана от оцелелия от „Титаник“ Арчибалд Грейси, е продадена за 300 000 паунда (399 000 долара) от аукционна къща „Хенри Олдридж и син“ в Уилтшир, Англия, съобщава Newsweek.

Защо е от значение

Повече от сто години след трагичното потъване на „Титаник“ интересът на обществеността към историята му остава силен. Този търг значително надхвърля първоначалната оценка от 60 000 британски лири (79 878 щатски долара), подчертавайки трайното увлечение по артефактите от „Титаник“ и тяхното историческо значение.

Писмото представлява един от малкото запазени разкази от първа ръка на пътник, който е доживял да документира смъртоносната катастрофа, при която загиват над 1500 души по време на първото му пътуване, което го прави изключителен исторически документ.

Какво трябва да знаете

В редкия документ, написан от Грейси на 10 април 1912 г., само няколко дни преди трагичното потъване на кораба, се съдържа страшно проницателната реплика: „Това е хубав кораб, но ще изчакам края на пътуването си, преди да го оценя.“

Писмото е написано до прадядото на продавача и е с пощенско клеймо от Куинстаун, Ирландия, една от последните спирки на „Титаник“ преди фаталното му пътуване през Атлантическия океан. Грейси, пътник от първа класа в каюта С51, оцелява при потъването, като скача от кораба и се качва на преобърната лодка, преди да бъде спасен.

