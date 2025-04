Последните 6,3 секунди на "Титаник"

У чените са направили най-подробното досега 3D сканиране на останките на „Титаник“, разкривайки нови доказателства, които биха могли да пренапишат разказа за последните трагични моменти на пътническия лайнер на 15 април 1912 г., съобщава ABC News .

Повече от век след трагичното си потъване "Титаник" все още разкрива подробности за онази фатална нощ благодарение на революционната технология за подводно сканиране, която предлага безпрецедентни данни за последните моменти на кораба.

New Titanic 3D scan drops jaw-dropping details: over 700,000 images reveal the ship’s final chaos after hitting that iceberg. Simulation shows six punctured compartments—not four—doomed the ‘unsinkable’ liner. History just got a digital upgrade! pic.twitter.com/RqiGEK9yix