Археолози откриха огромен тайник с древни монети

О громен тайник, в който е имало 100 000 древни монети е бил открит по време на строителни дейности в град Маебаши в централна Япония. Ancient Origins съобщава, че по време на разкопките са открити и „Бан Лян“, първата унифицирана валута на Китай.

Тайникът датира от 13-ти век, монетите в него са били разделени на групи. Те били закрепени със сламени въжета, наречени „саши“, и вероятно скрити стратегически по време на бурен период на война и хаос. За това съобщават експертите, които работят на археологическия обект.

Монета „Бан Лян“: Първата епоха на обединената династия на Китай

Най-старата китайска монета е „Бан Лян“, създадена през 175 г. пр. н. е., това съобщава националният ежедневник на Япония Asahi Shimbun. „Бан Лян“ е първата монета, сечена в обединен Китай и е на повече от 2000 години.

Тя е с размери 2,3 сантиметра в диаметър и 1 милиметър дебелина, включващ квадратен отвор от 7 милиметра в центъра с гравирани знаци „Бан“ и „Лян".

Тайникът, разположен в по-големия квартал Соджамачи, е включвал сламено въже, прекарано през централен отвор, свързващ монетите заедно. Околността, близо до влиятелни средновековни японски резиденции, загатва за тревогите на елита и мерките за безопасност, предприети по време на война.

Измервайки пространство, служители от общинското правителство на Маебаши са открили останки от слама, което показва, че монетите са били увити в сламена рогозка преди погребението.

Treasure time! An absolute jackpot was unearthed in Japan, revealing 100,000 Kamakura era ancient coins, and including an example of China's 'Ban Liang'. https://t.co/fph4RpNcPP

Учените са изследвали 334 монети. Най-старта открита монета била от 175 г. пр. н. е., а най-скорошната от 1265 г. сл. н. е.

Въпросните монети проследяват произхода си от китайската династия Западна Хан до династията Южна Сун. „Бан Лян“ първоначално били въведени от встъпилия в длъжност император на Китай Цин Ши Хуанг около 210 г. пр.н.е. Използването им се разпростира през епохата на династията Западен Хан, съобщава The Heritage Daily.

Най-новата монета, датираща от 1265 г., предполага, че колекцията е била погребана по време на периода Камакура (1185-1333 г.), но по-нататъшният анализ може да коригира тази датировка, съобщава Ancient Origins.

Вероятно е монетите да са били скрити от съображения за сигурност по време на Камакура Джидай, историческа епоха през 1192 г. сл. Хр. Това се посочва в изявление на правителството на град Маебаши

Камакура Джидай: Период на сътресения и конфликти

Камакура Джидай се характеризира с бурни събития, включително сблъсъци със Северна Фудживара и монголски нашествия. Този период е известен и с възхода на самураите, класата на войните и установяването на феодализма в Япония, посочва Ancient Origins.

Всъщност периодът е белязан от граждански войни, въстания и конфликти, докато различни самурайски кланове се борят за власт и територия. Това е довело до развитието на феодална система в Япония, с мощни регионални самурайски господари (даймио), упражняващи значителна автономия над своите владения, допълват от Ancient Origins.

The need for a standardized currency led to the introduction of the 'ban liang' coin during the Warring States Period (475 BCE-221 BCE). These large, round coins with square holes in the center were used as a form of currency for centuries. #ancientchina #currency #banliang 🇨🇳💰 pic.twitter.com/BAzG0dDbDk