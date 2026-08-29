Принцеси и бъдещи кралици - една от най-коментираните теми на лятото

П рез изминалите летни месеци имаше няколко повода да се говори за принцеси от различни кралски дворове по света.

Темата за принцесите по принцип става особено актуална всяка година на 31 август, когато светът си спомня за трагичната кончина на британската принцеса Даяна, съпругата на Чарлз, който от четири години е британски крал. Принцеса Даяна, любимката на британците, въплъщение на революцията в британското кралско семейство, обект на възхищение и вдъхновение и модел за подражание за много млади дами по света, загина в автомобилна катастрофа в Париж преди 29 години - на 31 август 1997 година. Догодина ще се навършат 30 години от това трагично събитие, а само преди броени дни се навършиха 30 години и от официалното разтрогване на брака ѝ с Чарлз.

Meet Europe's fabulous young Princesses destined to be Queens — as Crown Princess Ingrid Alexandra of Norway steps into her new role https://t.co/QPbcmMCyo6 — HELLO! (@hellomag) August 28, 2026

Отвъд спомена за тези две годишнини, през лятото британски медии коментираха и как кралската принцеса Ан, сестрата на британския монарх Чарлз Трети, се превръща в ментор на принцеса Шарлот, дъщерята на престолонаследника принц Уилям и принцеса Катрин. Това менторство означава, че кралската принцеса Ан подготвя принцеса Шарлот за евентуалната бъдеща титла „кралска принцеса“. Тази титла по традиция се дава на първородната дъщеря на британския крал. Принцеса Ан е първородна дъщеря на кралица Елизабет Втора, а принцеса Шарлот е първородна дъщеря на принц Уилям. Ето защо е напълно логично един ден, когато Уилям стане британски крал, Шарлот да получи титлата „кралска принцеса“ и произтичащите от това задължения.

Всяка поява на 11-годишната принцеса Шарлот на публично място между впрочем напомня и за една революция в британската корона. С решение на кралица Елизабет Втора от края на 2011 година се въведе паритет при наследяване на британския трон. Това означава, че принцеса Шарлот вече е трета в списъка за възкачване на престола след баща си и по-големия си брат, принц Джордж. Роденият след нея принц Луи е на четвърто място по силата на реформата. Ако тази промяна не беше извършена, с раждането на Луи принцеса Шарлот щеше да изпадне от трето на четвърто място в списъка.

принцеса Шарлот Източник: Getty Images

Наскоро след продължително заболяване почина и норвежкият крал Харалд Пети. На престола го наследява принц Хокон, който ще управлява под името крал Хокон Осми. Една крачка към престола направи и първородното дете на Хокон - принцеса Ингрид Александра. Тя е родена на 21 януари 2004 година от брака на Хокон с норвежката Мете-Марит, която има от предходна връзка син - Мариус Борг Хойби, създал доста проблеми на кралското семейство и осъден неотдавна на четири години затвор заради престъпления от сексуално естество.

Ингрид Александра има по-малък брат - принц Свере Магнус, който е второто дете от брака на Хокон с Мете-Марит. По силата на конституционна промяна в Норвегия от 1990 година норвежката корона отива при първородното дете на монарха, независимо от пола му.

Ингрид Александра е учила в държавни и частни училища и от малка владее английски език. През януари 2024 година тя постъпи на 12-месечна наборна военна служба в Инженерния батальон на Северната бригада на норвежките въоръжени сили, тъй като се оказа сред избраните на лотариен принцип за задължителна военна служба млади норвежци. През септември 2024 година норвежкият кралски двор обяви, че Ингрид Александра е стрелец на верижна бойна машина на пехотата CV-90 и че военната ѝ служба ще продължи с три месеца повече от първоначално предвиденото. Принцесата завърши военната си подготовка на 4 април 2025 година, а през май бе обявено, че се е записала да учи за бакалавър в Университета на Сидни в Австралия със специалност с акцент върху международните отношения и политическата икономия. В Сидни принцесата се настани в университетския кампус, но това лято бе съобщено, че Ингрид Александра ще продължи висшето си образование в Университета в Осло заради влошеното здравословно състояние на майка си, която бе подложена на белодробна трансплантация.

С кончината на британската кралица Елизабет Втора през септември 2022 година и абдикацията на датската кралица Маргрете Втора през януари 2024 година кралиците в Европа бяха сведени до нула. Това обаче няма да продължи дълго и след само едно поколение крале в пет европейски монархии ще има отново кралици.

Освен Норвегия, където кралицата ще се казва Ингрид Александра, останалите четири монархии са Испания, Нидерландия, Белгия и Швеция, където в очакване да се възкачат на престола са престолонаследничките Леонор, Катарина-Амалия, Елизабет и Виктория. Във всяка една от тези страни, подобно на Великобритания и Норвегия, беше извършена реформа, която да позволи на престола да се възкачват жени, ако са първородни деца на краля. Всяка една от бъдещите кралици в Европа се готви за кралската мисия години наред, преминавайки както през гражданско, така и през военно обучение.

Испанската принцеса Леонор е родена на 31 октомври 2005 година в Мадрид. Тя е първородна дъщеря на крал Фелипе Шести и кралица Летисия. Когато един ден стане кралица на Испания, Леонор ще бъде първата жена монарх в родината си от 150 години насам. В Испания реформата, позволяваща на първородна кралска дъщеря да се възкачва на престола, датира още от 19-и век.

Принцеса Леонор има бакалавърска степен от Атлантическия колеж в Уелс. Тя владее английски и арабски език, учила е френски, немски и китайски, а също така преминава и през курсове по регионални езици - баски, каталунски и галисийски. Леонор продължава образованието си в университета „Карлос Трети“ в Мадрид със специалност международни отношения, комбинирана с курсове по литература, право, икономика, социология и история. Преди това в продължение на три години принцесата премина през сурово военно обучение. В тази тригодишна подготовка тя премина първо през сухопътните войски, после през военноморските сили и накрая през военновъздушните и военнокосмическите сили. Това е задължително обучение за всички престолонаследници в Испания, като то включваше и период по оцеляване в зимни условия в Пиренеите и прекосяване на Атлантика на борда на военния учебен кораб „Хуан Себастиано де Елкано“. Последният етап включваше обучение за пилотиране на военни самолети и парашутни скокове, като през май Леонор и баща ѝ извършиха заедно военен полет до областта Мурсия в първата си подобна съвместна мисия.

принцеса Леонор Източник: БГНЕС

В Нидерландия реформата, въвеждаща абсолютното първородство, влиза в сила през 1983 година - двадесет години преди раждането на престолонаследничката Катарина-Амалия. Тя е родена на 7 декември 2003 година и е най-голямото дете на крал Вилем-Александър и на кралица Максима, като има две по-малки сестри — принцесите Алексия и Ариан.

След като завършва гимназия в Хага, Катарина-Амалия се занимава една година с благотворителна дейност, след което започва да учи за бакалавър в Университета в Амстердам в специалностите политика, психология, право и икономика. Първоначално живее в студентско общежитие, но след заплахи се връща в кралския дворец. Поради продължаващи заплахи за отвличане от страна на мароканската мафия, Катарина-Амалия бе преместена в Мадрид под закрилата на испанското кралско семейство, където продължава висшето си образование онлайн. Тя владее английски и испански и в момента учи китайски език. В миналото принцесата бе критикувана от някои таблоиди заради по-закръглената си фигура, но нидерландски обществени дейци определиха тези критики като неприемливи и изразиха публична солидарност с нея.

В Белгия престолонаследничка е принцеса Елизабет, родена на 25 октомври 2001 година. Тя е първородно дете на крал Филип и на кралица Матилд и има двама по-малки братя - Габриел и Еманюел, както и една по-малка сестра - Елеонор. Елизабет ще стане кралица на Белгия по силата на конституционна промяна от 1991 година.

Принцеса Елизабет учи първо в училище с преподаване на нидерландски език, като паралелно с това задълбочава познанията си по френски и немски. После посещава Атлантическия колеж в Уелс, където учи английски. През 2020 година е записана в Кралското военно училище, където учи три години, като паралелно следва история и политически науки в колежа „Линкълн“ към Оксфордския университет. След това тя постъпи в колежа „Джон Кенеди“ за управленчески практики към Харвардския университет, за да получи магистратура по публична политика.

Най-възрастната престолонаследничка в Европа е шведската принцеса Виктория. Тя е родена на 14 юли 1977 година и е най-голямото дете на шведския крал Карл Шестнадесети Густаф и на кралица Силвия. Съгласно реформата в законодателството за наследяване от 1980 година, Виктория ще се възкачи на престола като първородно кралско дете и ще бъде първата кралица на Швеция от 1720 година насам. Принцеса Виктория има брат Карл Филип и сестра Мадлен.

принцеса Виктория Източник: Getty Images

През годините Виктория е учила различни дисциплини в Католическия университет в Андже във Франция и в Йейлския университет, била е стажантка в шведското посолство във Вашингтон и в редица правителствени учреждения. Преминала е през специално обучение по бизнес, земеделие и управление на горите, през военно обучение в Международния подготвителен център на шведските въоръжени сили, програма за млади дипломати към външното министерство и завършена бакалавърска степен по изучаване на конфликтите в Университета в Упсала. Владее английски, френски и немски, а през 2024 година започна и подготовка за офицер в Шведския университет за отбрана. Принцеса Виктория се омъжи за личния си треньор Даниел Вестлинг през 2010 година, като двойката има две деца - Естел и Оскар. Тя от години се занимава с екологични каузи, член е на Групата на застъпниците на Целите за устойчиво развитие към ООН, подкрепя приобщаването на деца с дислексия или анорексия, член е на почетния съвет на Международния параолимпийски комитет и е защитник на правата на ЛГБТ общността.

В средата на август в европейското княжество Лихтенщайн също беше извършена реформа, съгласно която полът не предопределя кой ще бъде наследник на престола.

За подобна промяна от десетилетия се говори и в Япония. Дискусиите се задълбочиха след раждането на принцеса Айко на 1 декември 2001 година - единствената дъщеря на настоящия японски император Нарухито и императрица Масако. В Япония законът все още изключва жените от списъка за наследяване на престола.

През годините Айко се превърна в любимка на сънародниците си. Името ѝ означава „човек, който обича другите“, а пълната ѝ титла „принцеса Тоши“ се превежда като „човек, който уважава другите“. Още от малка тя проявява интерес към калиграфията, пианото, цигулката и писането на стихотворения. През лятото на 2018 година учи по лятна програма в колежа „Итън“ във Великобритания, а през февруари 2020 година постъпва в Университета „Гакушуин“ със специалност японски език и литература.

През лятото японският парламент промени Закона за императорското семейство, позволявайки на принцесите да запазват статута си след брак с обикновени граждани и отваряйки възможност за осиновяване на потомци по мъжка линия от бивши клонове. Парламентът обаче отказа да промени най-спорното правило - че само мъж по бащина линия може да наследява престола, което остави принцеса Айко извън списъка на престолонаследниците.

Отново в Европа, от Ватикана дойде новината, че принцеса от династията в Лихтенщайн е назначена на отговорен пост към Светия престол. Принцеса Гизела Бергман, родена на 26 юни 1990 година в семейството на принц Михаел Лихтенщайнски, е завършила магистратура по екологично инженерство в Цюрих и е специализирала управление на имуществото. Папа Лъв Четиринадесети я избра за един от осемте нови членове на влиятелния ватикански Съвет за икономика. Принцеса Гизела има дългогодишен опит във финансови институции в Лондон, Канада, Швейцария и Сингапур.

През лятото се заговори и за датската принцеса Изабела, дъщеря на крал Фредерик Десети и кралица Мери. Принцесата постъпи в армията за 11-месечна служба в Гвардейския хусарски полк. Дания наскоро удължи наборната служба от 4 на 11 месеца и въведе задължителна военна служба за жени на и над 18 години заради променящата се ситуация със сигурността в Европа, което засегна и Изабела.

Родена на 21 април 2007 година, Изабела е второто дете на датския монарх и е втора в списъка за наследяване след по-големия си брат принц Кристиан. Тя има и по-малки брат и сестра - близнаците Винсент и Жозефин. През 2009 година на референдум в Дания беше променен начинът на подреждане на наследниците, благодарение на което Изабела запази втората си позиция и не бе изместена след раждането на по-малкия си брат.

През зимните месеци редица медии прокараха и хипотезата, че принцеса Изабела би могла да се омъжи за Барън Тръмп - най-малкия син на американския президент Доналд Тръмп, като част от евентуално уреждане на спора за датската територия Гренландия, макар че нито американското президентство, нито датският кралски двор коментираха тогава тази тема.