Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

А рхеологията и съвременните технологии хвърлят нова светлина върху историческата личност на Исус от Назарет. Нови изследвания върху десет мащабни находки, сред които Торинската плащеница и Свитъците от Мъртво море, дават основание на изследователите да твърдят, че автентичността на библейските събития се потвърждава от редица материални доказателства, пише FOX News.

Науката зад Торинската плащеница

Едно от най-изследваните и дискутирани доказателства остава Торинската плащеница – погребалното платно, за което се вярва, че е обвивало Исус след разпятието. Макар дълго време да бе считана за средновековен фалшификат заради радиовъглеродно датиране от 1988 г., нови изследвания с технологията WAXS (широкоъгълно рентгеново разсейване) коригират тази дата и я връщат обратно към I век.

Учените обръщат внимание на уникалните характеристики на образа:

Анатомична прецизност: Прободните рани са в китките и глезените, а не в дланите – детайл, който съответства на римските наказателни практики, но не и на по-късното християнско изкуство.

Физика на изображението: Италианският физик Паоло ди Лазаро установява, че за създаването на толкова повърхностен (0,2 микрона) и детайлен образ би бил необходим мощен енергиен импулс от 34 трилиона вата, който съвременната наука трудно би могла да възпроизведе в такива параметри.

Ботанически следи: Поленовите проби от тъканта са идентични с растителността в района на Йерусалим.

„Чашата на Исус“ и Пилат Понтийски

Сред другите значими находки е т.нар. „Чаша на Исус“, датирана около 50 г. сл. Хр. Върху нея е открит гръцки надпис, описващ фигурата на Исус като лечител и чудотворец. Това е важно доказателство, че репутацията му е била широко разпространена в Римската империя само две десетилетия след неговата смърт.

Съществуването на ключови исторически личности от Библията също намира потвърждение чрез артефакти като Костницата на Яков и каменните надписи, доказващи историческата реалност на Пилат Понтийски.

Историческият контекст и успехът на новите изследвания

Всички тези факти са събрани и анализирани в новото изследване на д-р Джеремая Джонстън „The Jesus Discoveries“. Ученият е прекарал четири години в консултации с водещи археолози и физици, за да синтезира доказателствата в книга, която бързо се превърна в бестселър в класациите на Amazon и New York Times в САЩ.

Джонстън подчертава, че дори без да се отваря Библията, съществуват над 65 исторически факта за живота, служението и смъртта на Исус, които са документирани чрез археология и външни източници. Според него именно тези материални доказателства обясняват защо апостолите са били толкова убедени в своята вяра, че са я разпространили в целия античен свят въпреки преследванията.