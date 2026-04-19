Свят

Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус

Учени използват рентгенови технологии и физични анализи, за да потвърдят автентичността на ключови артефакти от I век

19 април 2026, 18:21
Нови археологически находки хвърлят светлина върху историческата личност на Исус
Източник: iStock/GettyImages

А рхеологията и съвременните технологии хвърлят нова светлина върху историческата личност на Исус от Назарет. Нови изследвания върху десет мащабни находки, сред които Торинската плащеница и Свитъците от Мъртво море, дават основание на изследователите да твърдят, че автентичността на библейските събития се потвърждава от редица материални доказателства, пише FOX News.

Науката зад Торинската плащеница
Едно от най-изследваните и дискутирани доказателства остава Торинската плащеница – погребалното платно, за което се вярва, че е обвивало Исус след разпятието. Макар дълго време да бе считана за средновековен фалшификат заради радиовъглеродно датиране от 1988 г., нови изследвания с технологията WAXS (широкоъгълно рентгеново разсейване) коригират тази дата и я връщат обратно към I век.

Учените обръщат внимание на уникалните характеристики на образа:

Анатомична прецизност: Прободните рани са в китките и глезените, а не в дланите – детайл, който съответства на римските наказателни практики, но не и на по-късното християнско изкуство.

Физика на изображението: Италианският физик Паоло ди Лазаро установява, че за създаването на толкова повърхностен (0,2 микрона) и детайлен образ би бил необходим мощен енергиен импулс от 34 трилиона вата, който съвременната наука трудно би могла да възпроизведе в такива параметри.

Ботанически следи: Поленовите проби от тъканта са идентични с растителността в района на Йерусалим.

„Чашата на Исус“ и Пилат Понтийски
Сред другите значими находки е т.нар. „Чаша на Исус“, датирана около 50 г. сл. Хр. Върху нея е открит гръцки надпис, описващ фигурата на Исус като лечител и чудотворец. Това е важно доказателство, че репутацията му е била широко разпространена в Римската империя само две десетилетия след неговата смърт.

Съществуването на ключови исторически личности от Библията също намира потвърждение чрез артефакти като Костницата на Яков и каменните надписи, доказващи историческата реалност на Пилат Понтийски.

Историческият контекст и успехът на новите изследвания
Всички тези факти са събрани и анализирани в новото изследване на д-р Джеремая Джонстън „The Jesus Discoveries“. Ученият е прекарал четири години в консултации с водещи археолози и физици, за да синтезира доказателствата в книга, която бързо се превърна в бестселър в класациите на Amazon и New York Times в САЩ.

Джонстън подчертава, че дори без да се отваря Библията, съществуват над 65 исторически факта за живота, служението и смъртта на Исус, които са документирани чрез археология и външни източници. Според него именно тези материални доказателства обясняват защо апостолите са били толкова убедени в своята вяра, че са я разпространили в целия античен свят въпреки преследванията.

Последвайте ни
Първи резултати от екзитпол на

Първи резултати от екзитпол на "Тренд": Кой влиза в Народното събрание

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Първи сметки: Колко места в парламента получават „Прогресивна България“, ГЕРБ и ПП-ДБ?

Румен Радев: Готови сме на различни варианти

Румен Радев: Готови сме на различни варианти

"Демокрацията е жива": Лидерът на БСП с първи коментар след края на изборния ден

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
Защо котката ми се мие върху мен

Защо котката ми се мие върху мен

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 13 часа
Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 20.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 12 часа
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 9 часа
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Първи коментар от щаба на ГЕРБ след изборите

Първи коментар от щаба на ГЕРБ след изборите

България Преди 28 минути

Славяново празнува победата на Румен Радев

Славяново празнува победата на Румен Радев

България Преди 41 минути

Населеното място стана известно като "президентското село"

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Въпрос за 24 трилиона долара: Кой притежава тези 100-годишни минни карти?

Свят Преди 1 час

Колониални архиви в белгийски музей могат да отключат огромното минерално богатство на Демократична република Конго за американски минни компании. Кураторите обаче не бързат да съдействат

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Слънцето ни „крещи“ постоянно, но ние не го чуваме: Любител астроном записа звука на изригване

Любопитно Преди 2 часа

Магнитното поле на Слънцето се заплита и „пращи“ – чуйте преобразувания сигнал от едно от най-активните слънчеви петна за 2026 година

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

Тежка катастрофа на 1 км на АМ „Тракия”: Премазана кола на излизане от София

България Преди 2 часа

Движението към Бургас се извършва само в аварийната лента и през близка бензиностанция; на място са полиция, пожарна и линейка

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

МВнР: Изключително висока избирателна активност в чужбина

България Преди 2 часа

Нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини спрямо предходните избори. Така се гарантира, че ще има достатъчно изборни книжа

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Виктор Орбан обвърза заема за Украйна от 90 млрд. евро с доставките по „Дружба“

Свят Преди 3 часа

Унгария е готова да вдигне ветото върху европейската помощ, ако Киев възобнови транзита на руски петрол още в понеделник

<p>Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран</p>

Джей Ди Ванс ли ще води делегацията на САЩ за преговорите с Иран

Свят Преди 3 часа

Примирието между САЩ и Иран трябва да изтече в сряда

<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 3 часа

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

България Преди 3 часа

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

,

Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от зависимост към алкохола

Любопитно Преди 3 часа

Създателят на „Фантомът на операта“, „Иисус Христос суперзвезда“, „Котките“ казва, че в момента е в процес на възстановяване

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

България Преди 3 часа

75 машини са показали неизправности

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

Задържаха човек, опитал да гласува два пъти в Нова Загора

България Преди 3 часа

Той гласувал първо в секция, в която не е бил вписан по постоянен адрес

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 3 часа

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Свят Преди 4 часа

Мадяр обеща на избирателите да върне страната по-близо до Европейския съюз след 16-годишното управление на крайнодесния премиер Виктор Орбан

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

България Преди 4 часа

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

Всичко от днес

От мрежата

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

Урокът на Мари Константин - как бременността промени погледа ѝ към щастието

Edna.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Титла №35 е факт! Байерн продължи стряскащата си доминация в Германия

Gong.bg

Манчестър Сити - Арсенал 1:1 /първо полувреме/

Gong.bg

EXIT POLL: Първи резултати от парламентарния вот

Nova.bg

По колко депутати ще имат партиите в новия парламент

Nova.bg