Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива

24 май 2026, 13:59
К осмическият апарат на НАСА „Психея“ (Psyche), който е на мисия към необичаен метален астероид, извърши ключова стратегическа маневра край Марс. По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива, съобщава CNN.

Мисията „Психея“ стартира през октомври 2023 г. и е насочена към едноименния астероид „16 Психея“. Той се намира във външната част на Главния астероиден пояс, разположен между орбитите на Марс и Юпитер.

Това космическо тяло никога не е виждано отблизо, но наблюденията с наземни и космически телескопи разкриват, че то има интригуваща, силно отразяваща метална повърхност. Учените подозират, че големият метален астероид може да е оголеното ядро на древна протопланета – подобно на най-вътрешните слоеве на планети като Земята, Марс, Меркурий и Венера.

Пътуването дотам обаче е дълго. Апаратът трябва да измине общо 3,6 милиарда километра (2,2 милиарда мили), като очакваното му пристигане е планирано за 2029 г.

Космическа прашка

За да спестят гориво, да подпомогнат слънчево-електрическата задвижваща система на апарата и да коригират траекторията му, проектантите на мисията включиха прелитане край Марс. Когато на 15 май апаратът премина покрай Червената планета, нейното гравитационно поле подейства като естествена прашка – то увеличи скоростта на „Психея“ и я изстреля на директен курс към астероида.

„Потвърдихме, че Марс е дал на апарата допълнителен тласък от около 1600 км/ч (1000 мили в час) и е променил орбиталната му равнина с около 1 градус спрямо Слънцето“, заяви Дон Хан, ръководител на навигационния екип на „Психея“ в Лабораторията за реактивно движение (JPL) на НАСА в Пасадена, Калифорния. „Вече сме на твърд курс за пристигане в района на астероида през лятото на 2029 г.“

По време на маневрата „Психея“ се доближи на едва 4609 километра (2864 мили) от повърхността на Червената планета. С включени научни инструменти и камери, апаратът проведе генерална репетиция за момента, в който ще достигне крайната си цел, и междувременно засне грандиозни и уникални кадри на Марс.

Рядък поглед към Червената планета

В дните преди най-близкото си доближаване, „Психея“ се приближи под голям ъгъл, което позволи улавянето на необичайна гледка – Марс, осветен като тънък полумесец.

„Тънкият полумесец при приближаването и гледката на почти „пълен Марс“ след прелитането дадоха на екипа ни страхотни възможности както за калибриране на уредите, така и за заснемане на чисто и просто красиви снимки“, сподели Джим Бел, ръководител на екипа за изображения на мисията в Държавния университет на Аризона.

С приближаването на апарата камерите му уловиха границата между деня и нощта над различни региони, включително ледената южна полярна шапка и разпръснатите от вятъра прашни ивици, пресичащи повърхностните кратери. По думите на Бел, инструментите са направили хиляди снимки, сред които детайлни кадри на големия двупръстен кратер Хюйгенс и южните възвишения.

Калибрирането на камерите и уредите на „Психея“ върху цел като Марс преди срещата с металния астероид е от решаващо значение, за да се гарантира, че всичко работи според очакванията в открития космос.

Какво предстои?

След като пристигне при астероида Психея през август 2029 г., космическият кораб ще навлезе в орбита, която ще променя височината си, за да картографира напълно космическата скала. Първите по-далечни кадри вече обхващат огромна територия – от южната полярна шапка на север до гигантската каньонна система Долината на Маринер (Valles Marineris).

Ако данните от инструментите потвърдят, че астероидът наистина е бил металното ядро на древна планета, това ще даде на човечеството безпрецедентен поглед към недостъпните вътрешности на светове като Марс и Земята.

Източник: CNN    
