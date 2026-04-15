Ядреният план на Доналд Тръмп за Марс

Адмнистрацията на Доналд Тръмп представи амбициозна нова стратегия за драстично разширяване на използването на ядрената енергия в космоса, поставяйки основите за устойчиво човешко и технологично присъствие отвъд Земята, включително бъдещи пилотирани мисии и дългосрочни операции на Марс

15 април 2026, 10:10
Източник: iStock/GettyImages

А дминистрацията на Доналд  Тръмп представи амбициозна нова стратегия за драстично разширяване на използването на ядрената енергия в космоса, поставяйки основите за устойчиво човешко и технологично присъствие отвъд Земята, включително бъдещи пилотирани мисии и дългосрочни операции на Марс.

Системите за ядрено делене могат да осигуряват постоянна, високоплътна енергия в продължение на години без презареждане, като поддържат системи за поддържане на живота, комуникации и научни изследвания.

Администрацията твърди, че надеждното енергийно захранване на повърхността е предпоставка за дългосрочни пилотирани мисии и „постоянно присъствие“ на Луната и Марс, особено в условията на надпревара на САЩ с геополитически конкуренти, които също инвестират в космически ядрени технологии.

Описан в меморандум, публикуван във вторник, планът възлага на НАСА, Министерството на войната, Министерството на енергетиката и други федерални агенции да ускорят разработването и внедряването на космически ядрени реактори, способни да захранват мисии далеч отвъд настоящите ограничения. В меморандума ядрената енергия в космоса е определена като „ключова за осъществяване на мисии“ за целите на американските изследвания, наука и национална сигурност, пише Newsweek.

„Съединените щати ще водят света в разработването и внедряването на космическа ядрена енергия за изследвания, търговия и отбрана“, се казва в меморандума.

„Агенциите ще създадат икономически ефективни партньорства с новатори от частния сектор, за да постигнат краткосрочни цели, които включват безопасно разполагане на ядрени реактори в орбита още през 2028 г. и на Луната още през 2030 г. Постигането на тези краткосрочни цели ще установи технологична жизнеспособност, необходима за отключване на приложения в космическите изследвания, търговията и отбраната“.

Белият дом не отговори незабавно на запитване за коментар.

Службата за научна и технологична политика към Белия дом обяви плана в публикация в X във вторник сутринта. „Днес публикуваме нови насоки към федералните агенции за създаване на Национална инициатива за американска космическа ядрена енергия, както беше предвидено в указа на президента Тръмп за осигуряване на американско превъзходство в космоса“, се казва в публикацията.

„Ядрената енергия в космоса ще ни даде устойчиво електричество, отопление и задвижване, които са от съществено значение за постоянно присъствие на Луната, Марс и отвъд“, пишат още от службата за научна и технологична политика към Белия дом.

В меморандума се посочва, че реактори с висока мощност ще бъдат разположени през 30-те години на XXI в. Документът разкрива както незабавен, така и дългосрочен план за изграждане на ядрена енергия в космоса.

Министерството на войната е определено като съвместен ръководител заедно с НАСА в ускоряването на космическата ядрена енергия, с отговорности, които надхвърлят консултативната подкрепа, включително осигуряване на финансиране за разработването на космически ядрени енергийни системи от НАСА.

Съгласно меморандума, ведомството има задача да провежда съвместно с НАСА дейности по проектиране и разработка, за да ускори създаването на ядрени системи с ниска и средна мощност за използване в орбита и на повърхността на планети.

На НАСА е наредено в рамките на 30 дни да стартира нова програма за разработване на космически ядрен реактор със средна мощност, включително вариант за ядрено делене за повърхностно захранване на Луната, готов за изстрелване до 2030 г. Агенцията също така е инструктирана да разработи вариант за демонстрация на ядрено електрическо задвижване, което би могло в бъдеще да позволи по-бързи и по-ефективни пътувания в дълбокия космос.

В по-дългосрочен план меморандумът призовава за подготовка на реактори с висока мощност, подходящи за Марс и други приложения в дълбокия космос през 30-те години, като се подчертава, че разполагането на Луната е предназначено да служи като изпитателна площадка за бъдещи мисии до Марс.

Източник: Newsweek    
