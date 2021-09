Хората на годината на GQ: Антъни Хопкинс получи наградата "Легенда"

П роф. Сара Гилбърт, биоложката Катрин Грийн и екипът на Оксфордския университет, създал ваксината срещу новия коронавирус, бяха отличени на наградите "Хора на годината" на сп. GQ, редом със спортисти, актьори, музиканти, съобщи Ройтерс. Церемонията за наградите на списанието за мъжка мода и стил се завърна в лондонската галерия "Тейт модърн". Миналата година тя беше виртуална заради пандемията.

Антъни Хопкинс, който спечели втората си награда Оскар тази година за ролята на мъж с деменция в "Бащата", получи наградата "Легенда".

Призът "Икона" беше присъден на създателя на "Борат" Саша Барън Коен.

Актьорът Реге-Жан Пейдж, който проби със сериала "Бриджъртън", получи наградата за изключително изпълнение на годината. Ейдриън Дънбар от полицейската драма "Служебен дълг" беше избран за телевизионен актьор на годината.

Актьорът Пол Бетани спечели приза за главна мъжка роля ("УандаВижън").

Наградата за актьорски пробив взе Кингсли Бен-Адир от "Една нощ в Маями" и "Остри козирки". Режисьорът Куентин Тарантино беше избран от сп. GQ за сценарист на годината.

В света на музиката Ед Шийран беше признат за солов изпълнител на годината, "Улф Алис" за група на годината, а певицата Арло Паркс за пробив на годината. Дизайнерката и защитничка на околната среда Вивиан Уестууд е човекът променил правилата през годината, според сп. Джи Кю.

Дизайнер на годината е Брунело Кучинели.

В спорта признание получиха олимпийският и параолимпийският отбор на Великобритания. Гарет Саутгейт, мениджър на английския футболен отбор, който стигна до финала на Европейското първенство, стана "Вдъхновение на годината".