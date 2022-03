Антарктида шокира учените и ги уплаши

У чените бяха шокирани този месец, когато изследователска станция в Антарктида отчете рекордно топло време.

Температурата, отчетена от изследователска станция Конкордия, на върха на купол C на Антарктическото плато (обикновено известно като най-студеното място на планетата) се е повишила до

изумителните -11,5 градуса по Целзий на 18 март.

Нормално максималните температури за деня там са около -49 градуса по Целзий, което означава, че на 18 март е било с около 38 градуса по Целзий по топло от обичайното.

Ако Световната метеорологична организация действително проследи този конкретен показател, учените са категорични, че това вероятно ще постави световен рекорд.

„Изглежда имаме нов световен рекорд за най-голямото превишаване на температурата над нормалното... измервано някога на утвърдена метеорологична станция“, написа в социалната мрежа Twitter Робърт Роде, водещ учен в Berkeley Earth.

🔥Heat wave in Antarctica, +38 °C (+68 °F) above normal.



That's not an error, or a typo.



The remote research station at Dome C recorded a temperature nearly 40 °C above normal for this time of year, beating the previous March record by a startling 20 °C. pic.twitter.com/HkzydQyQ7A