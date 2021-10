Преди 75 милиони години бурни пожари са обгръщали Антарктика

П реди 75 милиона години - по времето, когато динозаврите все още са бродили по Земята, в Антарктика са бушували бурни пожари, показва ново проучване, публикувано в "Сайънс Алерт".

По време на късната Креда (преди 100 млн. до 66 млн. години), един от най-топлите периоди на Земята, антарктическият остров Джеймс Рос е бил дом на умерена гора от иглолистни, папратови и цъфтящи растения, известни като покритосеменни растения, както и на множество динозаври.

Но това не е бил истински рай; древни палеопожари са изгорили част от тези гори до основи, оставяйки след себе си остатъци от дървени въглища, които сега учените са събрали и изследвали.

"Това откритие разширява познанията за появата на растителни пожари през Кредата, като показва, че такива епизоди са били по-чести, отколкото се предполагаше досега", казва в изявление водещият изследовател на проучването Флавиана Хорхе де Лима, палеобиолог от Федералния университет на Пернамбуко в Ресифе, Бразилия.

Antarctica Was on Fire 75 Million Years Ago! Ancient Embers Reveal! Moun... https://t.co/n0NVSwrAiq via @YouTube