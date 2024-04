Да целунеш 10 мъже💋: Ан Хатауей описа свое "отвратително" прослушване

Н осителката на "Оскар" актриса Ан Хатауей описа "отвратително" минало прослушване, на което е трябвало да се "целува" с 10 мъже.

41-годишната звезда описа преживяването, което според нея се е случило в началото на 2000-те, като „много различно време“.

Тя каза на V Magazine : „Още през 2000-те години – и това наистина ми се случи – се смяташе за нормално да помолиш някого да се целува с други актьори, за да се тества химията помежду им, което всъщност е най-лошият начин да го направите.

Anne Hathaway describes 'gross' audition where she had to kiss 10 men https://t.co/Blycc76fri — Sky News (@SkyNews) April 23, 2024

„Казаха ми: „Имаме 10 момчета, които ще дойдат днес и ще изберем един. Не се ли вълнуваш да се целунеш с всичките?“ И си помислих: "Нещо не е наред с мен?" защото не бях развълнувана, мислех, че е грубо.

„А аз бях толкова млада и осъзнавах колко лесно е да загубиш всичко, като бъдеш етикетирана като „трудна“, така че просто се престорих, че съм развълнувана и го направих. Беше много различно време и сега го осъзнавам.“

Хатауей не уточни за кой филм е прослушването или кой е някой от мъжете актьори.

💋Anne Hathaway: I had to kiss 10 actors in one day to test chemistryhttps://t.co/uVlRwT8lJ5 — The Telegraph (@Telegraph) April 24, 2024

Тя сравни процеса на кастинга с този на предстоящата ѝ романтична комедия "The Idea Of You", в която тя играе 40-годишна самотна майка, която се обвързва с 24-годишен певец на момчешка група.

Описвайки избора на 29-годишния британски актьор Никълъс Галицин - който спечели ролята - тя каза, че той е предпочел песен на Alabama Shakes и прослушването е било "лесно".

Тя обясни: „Чух гласа на [вокалистката на Alabama Shakes] Британи и просто започнах да се усмихвам. И той ме видя да се усмихвам, така че се отпусна и просто започнахме да танцуваме."

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcaseж