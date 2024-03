Ан Хатауей разкри, че е преживяла спонтанен аборт преди години

А н Хатауей разкри, че е преживяла спонтанен аборт, преди да посрещне двамата си сина със съпруга си Адам Шулман.

Звездата от „Дневниците на принцесата“ разказа откровено за своето преживяване по време на интервю за Vanity Fair, публикувано в понеделник, разкривайки, че загубата ѝ е настъпила през 2015 г. докато е участвала в представление на Бродуей, в което героинята ѝ е бременна.

41-годишната Хатауей каза, че е разказала за спонтанния аборт пред група свои приятели, които дошли да я посетят зад кулисите след едно от нейните шоута.

Anne Hathaway is speaking out about her miscarriage in hopes of de-stigmatizing the experience. https://t.co/NYySKETURL — TODAY (@TODAYshow) March 25, 2024

„Беше твърде много да го пазя в себе си, когато бях на сцената и се преструвах, че всичко е наред“, продължи тя.

Размишлявайки за забременяването с първия си син, звездата намекна, че е станала съпричастна към останалите, които се борят с плодовитостта.

„Наистина е трудно да искаш нещо толкова много и да се чудиш дали не правиш нещо погрешно“, продължи актрисата.

Малко след спонтанния аборт Хатауей и Шулман - които се ожениха през септември 2012 г. - посрещнаха първия си син , Джонатан Роузбанкс Шулман, сега на 8 години, на 24 март 2016 г.

По това време източници казаха, че прословутата двойка е била „в екстаз да бъдат родители“.

Три години по-късно двойката разкри, че очакват второто си дете заедно в снимка, публикувана в Instagram.

Показвайки наедрелия си корем в огледално селфи, актрисата написа: „Не е за филм…⁣⁣№2.“

За да не се чувства „неискрена“ към онези, които изпитват пречки за плодовитостта, тя добави: „Оставете шегата настрана, за всички, които преминават през ада на безплодието и зачеването, моля, знайте, че нито една от моите бременности не беше лесна. Изпращам ви допълнителна любов [💕] .

Anne Hathaway had a miscarriage during a show about motherhood https://t.co/XLB1XOSQFZ — Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) March 26, 2024

Хатауей запази раждането на втория си син в тайна, като по-късно разкри, че са приветствали Джак, сега на 4 години, към края на 2019 г.

„Имам красиво момченце на почти 11 месеца“, каза тя по време на участие в „На живо с Кели и Райън“ през октомври 2020 г. „Бях бременна, когато направих „Вещиците“, така че технически той е навсякъде в това представление .”

