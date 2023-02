Блумбърг: Иран вече има уран, обогатен до 84%

Mеждународни наблюдатели установиха, че в Иран вече има уран, обогатен до 84%, което е малко под нивото, необходимо за създаването на ядрено оръжие, съобщи Блумбърг, позовавайки се на двама неназовани високопоставени дипломати.

"Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) се опитва да разбере как Иран е натрупал уран, обогатен до 84% чистота - най-високото ниво, открито от инспекторите в страната досега", се казва в публикацията.

В нея се подчертава, че такава концентрация е само 6% под нивото, необходимо за създаването на ядрено оръжие. Преди това Иран е казвал на МААЕ, че центрофугите му могат да обогатяват уран до 60%, пише вестникът.

Инспекторите трябва да направят задълбочен анализ дали концентрацията е умишлено достигната. Според документа това е вторият случай този месец, когато наблюдателите са открили "подозрителна дейност, свързана с обогатяването".

През 2015 г. Обединеното кралство, Германия, Китай, Русия, САЩ, Франция и Иран постигнаха ядрена сделка - Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД), който предвиждаше отмяна на санкциите в замяна на ограничаване на иранската ядрена програма. През май 2018 г. САЩ под ръководството на Доналд Тръмп се оттеглиха от СВПД и възстановиха санкциите срещу Техеран. В отговор Иран заяви, че постепенно ще прекрати ангажиментите си по споразумението, като се откаже от ограниченията по отношение на ядрените изследвания, центрофугите и нивата на обогатяване на уран.

