Алкохолна приливна вълна: Португалско село бе наводнено с червено вино

К райбрежно село в Португалия се сблъска с наводнения като никои други, когато в неделя 600 000 галона червено вино изтекоха по улиците на малкия град Сао Лоренко де Байро, според местни източници.

Два спукани резервоара, собственост на дестилерия Левира, са причината за потопа, а видео, публикувано онлайн, показва как виното се спуска по стръмна улица в града с население от 2000 души.

Two large wine containers broke yesterday in the town of Levira, Portugal, which lead to the streets being flooded with wine. pic.twitter.com/hw6avobgje