Александър Сано в образа на Дейв Гахан спечели „Като две капки вода“ на полуфинала

П рез изминалата вечер станаха ясни четиримата финалисти в юбилейния десети сезон на „Като две капки вода“ след 12 предавания и общо 120 имитации. До последно битката за финала беше изключително оспорвана, но резултатите са категорични - за първото място в предаването на NOVA ще се борят Краси Радков, Александър Сано, Дарин Ангелов и Крисия. Специален гост в журито на най-доброто шоу за имитации беше футболната легенда Христо Стоичков, който заедно с Хилда Казасян, Юлиан Вергов и Димитър Ковачев – Фънки за последно за този сезон оцени звездните участници.

На полуфинала победата за първи път грабна временният водач в класирането досега - Александър Сано. Актьорът отново показа блестящите си актьорски и вокални умения като Дейв Гахан от великите Depeche Mode и събра най-много точки от зрители, жури и ментори. „Ти се справи изключително добре“, поздрави го Фънки, след като Сано получи бурни аплодисменти за изпълнението на „Never Let Me Down Again”.

Този понеделник шоуто бе открито от Руслан Мъйнов в блестящата рокля на легендарната Лайза Минели. Той вдигна публиката на крака с неповторимото изпълнение на „New York, New York” от едноименния мюзикъл на Мартин Скорсезе. „Руслане, ти си изумителен актьор. Ти направи по перфектен начин Лайза Минели. За мен това е най-добрият ти образ“, сподели Юлиан Вергов. Веднага след него победителката от миналата седмица Крисия запя на турски като певицата Гюлшен. Тя впечатли със страхотна хореография в имитацията на екзотичната изпълнителка. Мариана Попова имаше тежката задача да направи двоен мъжки образ на британските звезди – сър Елтън Джон и Джордж Майкъл, с който спечели овациите на публиката в студиото.

На сцената оживя и една от най-известните джаз певици – Елла Фицджералд. В нейната кожа влезе Есил Дюран, а Хилда коментира: „В импровизацията гласа ти беше едно към едно с нейния.“ Бутонът на късмета отреди на Моню Монев да изиграе ексцентричния образ на японския комик и телевизионна звезда – Пикотаро. Той забавлява всички с песента „Pineapple Pen”, превърнала се в хит в социалните мрежи последните години. „Много добро изпълнение на Моню. Страхотна имитация“, каза Фънки. Алисия накара всички да танцуват с нея на хита „Uptown Funk” на Бруно Марс. „Няма как да не стана на крака! Знам колко е трудно от поп-фолк да преминеш към фънк, а ти беше невероятна“, каза Христо Стоичков за изпълнението.

Балканската музика бе голяма част от изумителния полуфинал на десетия сезон на „Като две капки вода“. Дарин Ангелов разчувства всички със страхотния образ на непрежалимия македонски певец Тоше Проески. Краси Радков развълнува публиката като един от най-известните изпълнители от Балканите – Горан Брегович. В ролята на неговия „Оркестър за сватби и погребения“ влязоха музикантите от „Виво Монтана“. „От днес нататък ти си българският Горан Брегович за мен“, впечатлен от имитацията беше актьорът Юлиан Вергов. Краят на вечерта бе отбелязан с невероятното представяне на Анелия като народната певица Стефка Съботинова. Анелия насълзи очите на публиката в студиото с една от най-красивите народни песни – „Притури се планината“, а на сцената тя получи музикален акомпанимент на клавир от Тихомир Христов. „Анелия, върна ме в години, когато в моята чанта винаги е стояла тази песен. Тя ми даваше кураж да покажа коя е България и кой е Христо Стоичков“, сподели футболната знаменитост.

Следващият понеделник (16-и май) от 20:00 часа по NOVA е големият финал на десетия сезон на „Като две капки вода“, когато за голямата награда ще се борят четиримата най-добри имитатори – Краси Радков, Александър Сано, Дарин Ангелов и Крисия. Всеки от тях има възможност сам да избере образа си за финала. Изборът на Александър Сано е великият Васил Найденов, Краси Радков ще имитира легендарния Емил Димитров, Дарин Ангелов ще бъде Влатко Стефановски, а Крисия ще заложи на Александра Бърк. Останалите шест звездни участници ще изпълнят три запомнящи се дуета.

Не пропускайте големият финал на „Като две капки вода“ следващия понеделник (16-и май) от 20:00 часа, когато зрителите на NOVA ще изберат победителя в юбилейния сезон на шоуто, а към журито ще се присъедини продуцентът Маги Халваджиян.