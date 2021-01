Актрисата Ребел Уилсън е била отвлечена

А встралийската актриса Ребел Уилсън е била отвлечена при въоръжено нападение в Мозамбик, Африка.

Тя сподели за случилото се, след като в интервю й задават въпроса кога се е чувствала най-изплашена.

"Когато бях в Мозамбик, бях отвлечена. Бяхме в нашия камион и изведнъж друг камион спря до нас и от него изскочиха въоръжени мъже, които започнаха да крещят: "Слизайте", разказва Уилсън.

Актрисата е приятелките й пътували в африканската страна. След като били заплашени с оръжия, камионът им бил присвоен от мъжете, а те били отведени в къща, където били държани цялата вечер.

"Сложиха ни седнали на земята и казах на останалите всички да си вдигнем ръцете. Бях уплашена, че може да решат да вземат някое от момичетата", допълва актрисата.

