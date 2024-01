Актрисата Елизабет Мос е бременна с първото си дете

Е лизабет Мос очаква първото си дете!

Звездата от "Историята на прислужницата" сподели новината в "Шоуто на Джими Кимел" във вторник вечерта.

„Бременна ли си или просто си невероятно отдадена актриса?“, попита водещият Джими Кимел още в началото на интервюто.

„По малко и от двете“, отговори Мос.

Elisabeth Moss Is Pregnant with Her First Child https://t.co/mEMjO5Ylra