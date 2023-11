Активисти с гладна стачка пред Белия дом, сред тях и звезда от "Сексът и градът"

Л еви активисти, сред които и актрисата Синтия Никсън, известна с ролята си в "Сексът и градът", започнаха гладна стачка пред Белия дом, за да накарат Джо Байдън да поиска постоянно прекратяване на огъня в Газа, съобщи „Гардиън“.

Actor Cynthia Nixon, joined by activists and state legislators, launched a hunger strike at the White House, demanding a ceasefire in Gaza.



Nixon mentioned that more civilians have been killed in Gaza than in "20 years of war in Afghanistan by the U.S. and U.S, allies"