70-годишна жена роди близнаци

70-годишна жена от Уганда е родила близнаци, след като забременяла чрез инвитро процедура, съобщиха от болницата, където е протекло раждането и проследяването на бременността.

Сафина Намуквая стана най-възрастната жена, родила в Африка, след като роди момиченце и момченце в сряда следобед, съобщиха от Международната болница за жени и център за плодовитост в столицата на Уганда Кампала.

Woman, 70, 'gives birth to twins after IVF treatment': Ugandan becomes the oldest person to give birth in Africa, hospital says https://t.co/b5766M3JMN pic.twitter.com/SyoDLm5B6G — Daily Mail Online (@MailOnline) November 30, 2023

Медиците в болницата казаха, че майката и двете ѝ бебета се чувстват добре, след като децата са били родени с цезарово сечение.

„Тази история не е само за медицинския успех; става въпрос за силата и устойчивостта на човешкия дух“, казаха от болницата.

Майката Намуквая каза пред канала NTV, че това е второто ѝ раждане за три години, след като е родила момиче на име Сара през 2020 г.

Майката каза, че е преминала през някои усложнения и трудности по време на бременността си, включително това, че бащата на децата ѝ я е напуснал.

„Мъжете не обичат новината, че ще имате повече от едно дете“, каза г-жа Намуквая.

„Дори след като ме приеха в болницата, съпругът ми така и не се появи.“

A 70-year-old Ugandan woman has given birth to twins after becoming pregnant through IVF treatment. The mother said she had suffered some complications and difficulties during her pregnancy, including the father of her children leaving her. https://t.co/yivV3YFX7v — Lotus Eaters News (@lotuseatersnews) November 30, 2023

Намуквая каза, че в миналото е претърпявала спонтанни аборти, загубила е съпруга си през 90-те години на миналия век и е била изправена пред стигмата в своята общност, че няма деца.

„Веднъж едно много младо момче ми се подиграваше, казвайки, че съм била прокълната от майка ми да умра без дете“, споделя тя.

Тя разкрива още, че след раждането на първото си дете е била осъждана, че не е родила след 40 години опити.

„Много хора ме съдеха и ми казваха, че съм безплодна, но реших да оставя всичко на Бог, който най-накрая отговори на молитвите ми“, каза тя малко след раждането на първата си дъщеря през 2020 г.

Въпреки че случаят на Намуквая е рядък, това не е първият, в който жена ражда в напреднала възраст.

През 2019 г. Ерамати Мангаяма от Индия роди близнаци чрез IVF (инвитро оплождане) на 74-годишна възраст - ставайки най-възрастната майка в света.

Μια 73χρονη γυναίκα στη νότια Ινδία, έφερε στον κόσμο δίδυμα κορίτσια.

Χαρακτήρισε τη μητρότητα ως "το πιο ευτυχισμένο γεγονός της ζωής της.

Η Erramatti Mangayamma με τον σύζυγός της Rajarao pic.twitter.com/PnIyWrkOVQ — Cadoc 🐾🐈‍⬛🐈🐾 (@candydocx) September 8, 2019

Мангаяма от щата Андхра Прадеш роди две здрави момиченца от своя съпруг Ситарама Раджарао, с когото били женени от 57 години.

Смята се, че клиниката Ahalya IVF в град Гунтур е платила по-голямата част от процедурата, тъй като медиците са съзнавали, че това би било историческо постижение.

Мангаяма не е имала други деца и за съжаление съпругът ѝ Раджарао починал от инфаркт през 2020 г. на 84-годишна възраст.

Предишният рекордьор за най-възрастна майка в света беше Бусада де Лара, която беше на 66 години, когато роди близнаците, Крисчън и Пау, през декември 2006 г.

TBT: Maria del Carmen Bousada de Lara is the oldest verified mother; she was aged 66 yrs 358 days when she gave birth to twins; she was 130 days older than Adriana Iliescu, who gave birth in 2005 to a baby girl. Both cases were conceived by IVF with donor eggs#DNA #fact #history pic.twitter.com/GaBXi5F9OK — easyDNA Philippines (@easyDNAph) June 13, 2019

Де Лара призна, че излъгала за възрастта си, за да получи лечение за безплодие в частна клиника в Лос Анджелис, за което платила около £30 000.

Бебетата били родени преждевременно чрез цезарово сечение и тежали по 1,6 килограма всяко.

Омкари Панвар от индийския щат Утар Прадеш заяви, че е най-възрастната майка в света, когато роди близнаци през 2008 г. Но твърдението ѝ, че била на 70 години, не беше доказуемо.

Най-възрастната майка във Великобритания е Елизабет Адени от Линдгейт в Съфолк, която роди сина си през май 2009 г. на 66-годишна възраст.

British IVF clinics are helping women have babies at 60 because there is no legal age limit: Elizabeth Adeney, a managing director, became Britain's oldest mother in 2009 after giving birth to her son aged 66 having received fertility treatment in… https://t.co/4qwNcP3Stv pic.twitter.com/gBf1lb884n — RushReads (@RushReads) January 14, 2019

NHS обикновено предлага процедурата само на жени под 43 години.

Но някои частни клиники предлагат IVF (инвитро оплождане) и на жени над тази възраст.

Когато една жена премине през менопаузата, тя вече не може да забременее по естествен път.

Но с IVF все още е възможно чрез използване на яйцеклетки, замразени в по-ранен етап от живота на майката или с яйцеклетки от донор.