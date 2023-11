„Имам 22 деца и съм на 26 години“: Майка разказа за предизвикателството да имаш голямо семейство

М айка на 22 деца е заснела видео на семейството си, което показва, че цели 20 от децата ѝ са родени в една година.

Руската майка Кристина Озтюрк, на 26 години, която живее в Грузия, е посрещнала 21 от децата си чрез сурогат, като 20 са родени за малко повече от година.

Тя твърди, че иска до 105 деца от съпруга си милионер Галип, който по-рано тази година беше осъден на осем години затвор, след като беше признат за виновен в незаконно закупуване и притежание на наркотици и психотропни вещества.

Едно очарователно видео в Instagram в нейния акаунт - който има повече от 231 000 последователи - показва децата ѝ да изброяват имената и датите си на раждане.

Клипът показа на зрителите, че всички освен две от тях са родени през 2020 г., като най-голямата е родена през 2014 г. от предишен брак, а последното попълнение в семейството им, Оливия, е родена през януари 2021 г.

Тя също е майка на Мустафа, Мариам, Айрин, Алис, Хасан, Джуди, Харпър, Тереза, Хюсеин, Анна, Изабела, Исмаил, Мехмет и Ахмет - всички от които са трима - и Али, Кристина, Алена, Сара, Локман и Алпарслан, които са на две години.

Клипът в социалните медии от януари накара коментаторите да реагират със страхопочитание към очарователните деца, тъй като мнозина признаха, че често объркват децата, тъй като има толкова много от тях.

„Запознайте се със семейство Озтюрк!“, гласи надписът на Кристина.

През февруари Кристина, която е родом от Москва, издаде книга за своите преживявания.

В публикация в Instagram тя написа: „Изглежда, че всичко за отглеждането на деца вече е написано, но всеки родител търси полезна информация, за да даде само най-доброто на децата си. И аз не съм изключение. Като майка на 22 деца, мога да кажа със сигурност, че няма твърде много информация: винаги можете да намерите нещо ново за себе си.“

Кристина се запознава с богатия си съпруг Галип по време на почивка в крайбрежния град Батуми в Грузия. Малко след това бизнесменът е арестуван през май миналата година, след като обиск в къщата му е открил "особено големи количества" наркотици.

Той също така е обвинен в укриване на данъци, фалшификация и пране на пари.

Галип вече бил избягал от Турция през 2018 г., след като апелативен съд одобри доживотната му присъда във връзка с убийство през 1996 г. Адвокатският му екип заяви, че ще обжалва, а бизнесменът отрече престъпленията.

Кристина в своя Instagram разказа за предизвикателствата, през които е изправена без съпруга си.

„Много от вас са забелязали със събитията, случващи се в нашето семейство, за мен беше по-трудно да поддържам страницата“, каза тя в публикация.

Разказвайки за проблемите на съпруга си със закона по-рано миналата година, Кристина призна, че не може да „понесе отсъствието му“.

В емоционален пост, споделен в профила ѝ в Instagram на 9 юни, Кристина написа: „Чувството за самота не ме напуска дори с толкова много близки хора наоколо.

„Свикнах съпругът ми винаги да е вкъщи, винаги наоколо. Тъй като Галип работи изключително от вкъщи през последните няколко години, прекарвахме време заедно постоянно през деня. Вечер, когато слагаха децата да спят, си бъбрихме непрекъснато.“

Към този момент тя и Галип са платили 168 000 евро на сурогатни майки между март 2020 г. и юли 2021 г. и са похарчили 96 000 долара годишно за 16 бавачки, които живеят в тях.

Многодетната майка казва, че тя и Галип са избрали да използват сурогатни майки, защото искали да имат колкото се може повече деца възможно най-бързо.

Първото им дете Мустафа е родено на 10 март 2020 г., докато последното им допълнение и 22-ро дете заедно Оливия е на две години.

„Мога да ви кажа едно нещо – дните ми никога не са скучни. Всеки ден е различен, от планирането на графиците на персонала до пазаруването за семейството ми“, каза Кристина, когато разказва за своето ежедневие.

Кристина, която също разкри, че харчи £4000 на седмица за най-важното за бебетата, включително 20 големи торби с пелени и 53 пакета бебешка храна, споделя за забързания си живот в профила си в Instagram, където има 231 000 последователи.

Кристина, която е родом от Русия, била самотна майка, когато решила да си вземе почивка в Батуми. Популярната туристическа дестинация в подножието на Кавказ често е наричана „Лас Вегас на Черно море“.

Тя казва, че когато е срещнала Галип, е било любов от пръв поглед. Нещата за двойката се развиват бързо, като Кристина и малката ѝ дъщеря Вика се преместват в Батуми, за да бъдат с Галип.

Кристина казва, че въпреки факта, че Галип е много по-голям от нея и има вече пораснали деца, той няма нищо против да има голямо семейство.

Майката казва, че първоначално са се подготвяли да имат по бебе всяка година, но бързо осъзнали, че репродуктивната ѝ способност не е достатъчна, за да отговори на техните изисквания.

Те решават да използват сурогатни майки, което струва около 9707 долара за всяка бременност.

Щатът Джорджия разрешава сурогатното майчинство от 1997 г., при условие че участващата двойка е хетеросексуална и женена. Детето, което се ражда, автоматично отива при хората, които са предоставили генетичния материал за зачеването, а сурогатът няма никакви права.

Избират се само млади жени, които вече са имали поне една бременност, и се правят проверки, за да се гарантира, че нямат лоши навици или зависимости, преди да се включат в програмата.

Кристина обясни: „Клиниката в Батуми избира сурогатни майки за нас и поема пълна отговорност за процеса. Ние не се познаваме лично със сурогатните майки и нямаме директен контакт с тях, за да избегнем проблеми след бременността. Цялата комуникация се осъществява през клиниката, следим само здравните показатели, съставям диетично меню за майките, така че храната да е пълноценна, гледам резултатите от тестовете.“

Но към мечтаните деца не е лесно за двойката, като Кристина разкрива, че една от сурогатните майки е искала да задържи детето след раждането му. Тъй като бебетата са генетично от Кристина и съпруга ѝ, сурогатът няма никакви права и трябва да предаде детето на двойката.

Кристина и Галип искат да имат още деца и са обсъдили идеята да имат над 100 бебета, но са решили да изчакат, докато децата им пораснат, преди да се впуснат в ново сурогатно майчинство.

Междувременно Кристина не изключи самата тя да роди, но каза, че това не е практично в момента с толкова много малки деца.